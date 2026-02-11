Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей

В прошлом году школа была капитально отремонтирована и модернизирована. В обновлённой школе оборудованы просторные учебные кабинеты, оснащённый современной техникой концертный зал, специализированные помещения для занятий живописью, скульптурой, хореографией и музыкальной подготовкой, библиотека с обширным книжным фондом и профессиональный танцевальный класс.

В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре. В концертном зале собрались поклонники и ценители музыкального искусства, преподаватели, ветераны педагогического труда, выпускники школы, обучающиеся, родители и гости.

Свои поздравления передала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

«Примите самые искренние поздравления с 55-летием со дня основания Детской школы искусств села Исаклы!

За этой значимой датой стоят яркие открытия, напряженный труд и неустанный творческий и педагогический поиск. Преподавателей школы, многие из которых трудятся здесь с первого дня работы учреждения, отличают высочайшее мастерство, самоотдача в профессии, терпение и энтузиазм, искренняя любовь к детям.

Вы успешно ведете работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, прививаете ученикам любовь к искусству, вносите большой вклад в формирование у детей профессиональных компетенций, которые позволяют им добиться серьезных успехов в творчестве.

Дорогие ребята и коллеги пусть ваш творческий и профессиональный путь сопровождают новые победы и достижения, а лучшие традиции Детской школы искусств получат свое продолжение!», - отметила Ирина Евгеньевна.

Программа юбилейного концерта была насыщенной и разнообразной. Зрителей ждал настоящий праздник музыки и талантов. На протяжении всего праздничного мероприятия в концертном зале царила тёплая творческая атмосфера.

Фото: минкульт СО