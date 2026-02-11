Я нашел ошибку
Главные новости:
В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре.
Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей
Горящий автомобиль врезался в заправочную колонку, рядом с ней находился 27-летний водитель другого автомобиля, который пострадал и был госпитализирован.
В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС
В октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.
Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области".
Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей

180
В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре.

В прошлом году школа была капитально отремонтирована и модернизирована. В обновлённой школе оборудованы просторные учебные кабинеты, оснащённый современной техникой концертный зал, специализированные помещения для занятий живописью, скульптурой, хореографией и музыкальной подготовкой, библиотека с обширным книжным фондом и профессиональный танцевальный класс.

В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре. В концертном зале собрались поклонники и ценители музыкального искусства, преподаватели, ветераны педагогического труда, выпускники школы, обучающиеся, родители и гости.

Свои поздравления передала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.
«Примите самые искренние поздравления с 55-летием со дня основания Детской школы искусств села Исаклы!
За этой значимой датой стоят яркие открытия, напряженный труд и неустанный творческий и педагогический поиск. Преподавателей школы, многие из которых трудятся здесь с первого дня работы учреждения, отличают высочайшее мастерство, самоотдача в профессии, терпение и энтузиазм, искренняя любовь к детям.
Вы успешно ведете работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, прививаете ученикам любовь к искусству, вносите большой вклад в формирование у детей профессиональных компетенций, которые позволяют им добиться серьезных успехов в творчестве.
Дорогие ребята и коллеги пусть ваш творческий и профессиональный путь сопровождают новые победы и достижения, а лучшие традиции Детской школы искусств получат свое продолжение!», - отметила Ирина Евгеньевна.

Программа юбилейного концерта была насыщенной и разнообразной. Зрителей ждал настоящий праздник музыки и талантов. На протяжении всего праздничного мероприятия в концертном зале царила тёплая творческая атмосфера.

 

Фото:   минкульт СО

