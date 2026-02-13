В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой

Студент института автоматики и информационных технологий Михаил Десятов под руководством доцентов кафедры «Информационно-измерительная техника» Евгения Мельникова и Михаила Чистякова разработал новый контроллер управления дизель-генераторными установками (ДГУ). Он объединяет лучшие характеристики зарубежных и отечественных аналогов. ДГУ широко применяются там, где постоянно используют на предприятиях нефтегазовой отрасли, строительных организациях и т.п. На реализацию проекта Десятов получил грант в размере 1 000 000 рублей от Фонда содействия инновациям.

Одна из проблем эксплуатации существующих ДГУ – низкая приемистость двигателей: часто при резком увеличении нагрузки они перестают работать. В связи с этим потребителям приходится использовать установки большей мощности, чем требуется. Это существенно увеличивает стоимость оборудования и расходы на ГСМ, а также вызывает преждевременный износ двигателя.

Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.

«Основу прибора составляет адаптивный регулятор, который оперативно изменяет режим управления двигателем для повышения его динамических характеристик», - говорит Михаил Десятов. - Мы изготовили печатные платы, схемотехника которых поддерживает управление периферией установки, и создали первичное программное обеспечение дисплейного модуля и самого контроллера».

Дизель-генераторную установку для проведения необходимых тестов разработчику представила компания ООО «Энергоресурс». Десятов уже изготовил опытную партию из трёх контроллеров и провёл лабораторные испытания. Индустриальный партнёр выразил готовность купить большую партию готовых приборов.

В разработке также принимали участие сотрудники кафедры «Информационно-измерительная техника», сообщает пресс-служба Самарского политеха.

Фото пресс-службы Самарского политеха