14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Студент института автоматики и информационных технологий Михаил Десятов под руководством доцентов кафедры «Информационно-измерительная техника» Евгения Мельникова и Михаила Чистякова разработал новый контроллер управления дизель-генераторными установками (ДГУ). Он объединяет лучшие характеристики зарубежных и отечественных аналогов. ДГУ широко применяются там, где постоянно используют на предприятиях нефтегазовой отрасли, строительных организациях и т.п. На реализацию проекта Десятов получил грант в размере 1 000 000 рублей от Фонда содействия инновациям.

Одна из проблем эксплуатации существующих ДГУ – низкая приемистость двигателей: часто при резком увеличении нагрузки они перестают работать. В связи с этим потребителям приходится использовать установки большей мощности, чем требуется. Это существенно увеличивает стоимость оборудования и расходы на ГСМ, а также вызывает преждевременный износ двигателя. 

«Основу прибора составляет адаптивный регулятор, который  оперативно изменяет режим управления двигателем для повышения его динамических характеристик», - говорит Михаил Десятов. - Мы изготовили печатные платы, схемотехника которых поддерживает управление периферией установки, и создали первичное программное обеспечение дисплейного модуля и самого контроллера».

Дизель-генераторную установку для проведения необходимых тестов разработчику представила компания ООО «Энергоресурс». Десятов уже изготовил опытную партию из трёх контроллеров и провёл лабораторные испытания. Индустриальный партнёр выразил готовность купить большую партию готовых приборов. 
В разработке также принимали участие сотрудники кафедры «Информационно-измерительная техника», сообщает пресс-служба Самарского политеха. 

 

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

