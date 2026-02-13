Я нашел ошибку
13 февраля в селе Борское горел гараж. К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 134, 153.
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»

50
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».

14 февраля в 11:30 и 17:00 на сцене Самарского академического театра имени Д.Д. Шостаковича состоится арт-променад «Путь любви» (16+). Мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить». 16+

Зрители могут подарить себе и близкому человеку уникальное театральное впечатление.
Арт-променад «Путь любви» – поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра, финальной точкой которого станет творческая встреча и презентация книги хореографа Александры Тихомировой «Время любить».

Встреча позволит поразмышлять о красоте, сложности чувств вместе с Александрой Тихомировой – автором спектакля «Крылья. Время любить», а также узнать секреты партнёрства на сцене и в жизни у семейных пар артистов балета Самарского академического театра оперы и балета.

Событие завершится просмотром балета-предания «Крылья. Время любить», объединившим искусство и вечную тему любви, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

