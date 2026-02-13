В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»

14 февраля в 11:30 и 17:00 на сцене Самарского академического театра имени Д.Д. Шостаковича состоится арт-променад «Путь любви» (16+). Мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить». 16+

Зрители могут подарить себе и близкому человеку уникальное театральное впечатление.

Арт-променад «Путь любви» – поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра, финальной точкой которого станет творческая встреча и презентация книги хореографа Александры Тихомировой «Время любить».

Встреча позволит поразмышлять о красоте, сложности чувств вместе с Александрой Тихомировой – автором спектакля «Крылья. Время любить», а также узнать секреты партнёрства на сцене и в жизни у семейных пар артистов балета Самарского академического театра оперы и балета.

Событие завершится просмотром балета-предания «Крылья. Время любить», объединившим искусство и вечную тему любви, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ