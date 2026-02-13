Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Два экологических проекта Самарской области получат федеральные гранты на реализацию

172
По итогам второго конкурса Президентского фонда природы в число 157 победителей вошли 2 проекта Самарской области.

Об этом сообщил Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

По итогам второго конкурса Президентского фонда природы в число 157 победителей вошли 2 региональных проекта.

Первый, практический и просветительский, «Путь реки. Места отдыха и экомониторинг на Самарской Луке».

Он поможет улучшить созданный волонтерским сообществом пеший круговой маршрут длиной 330 км на территории нацпарка «Самарская Лука».

В частности, авторы проекта предполагают увеличить число регламентированных мест, где туристы могут остановиться на ночлег в палатках, разместить там инфостенды, столы и лавки и внести дополнительные точки в паспорт тропы.

Кроме того, цель проекта - помочь решению проблемы вывоза мусора с территорий 24 сел, которые затрагивает маршрут, и ликвидации стихийных свалок из лесов нацпарка.

Сумма гранта, которую получит этот победитель, более 3 млн рублей. Также часть средств будет привлечена на условиях софинансирования. Сроки реализации - с марта по октябрь этого года.

Второй проект –«Чистая река» – связан с очисткой берега Волги в Самарской Луке. Его инициаторы планируют организовать волонтерский палаточный лагерь на берегу Волги, таким образом объединяя субботники и экологическое обучение волонтеров.

Средства гранта (более 1,2 млн рублей) и частично софинансирование позволят организовать 6 полноценных смен, в которых примут участие 144 волонтера. Сроки реализации – с апреля по август текущего года.

Это отличные инициативы, разработанные людьми, которым дорога Самарская область и ее уникальные природные богатства. И прекрасная возможность их воплотить в жизнь благодаря победе в конкурсе Президентского фонда природы. Конкурс будет проводиться и далее - прием заявок на следующий откроется 1 сентября.

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

 

 

Теги: Самара

