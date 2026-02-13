Два экологических проекта Самарской области получат федеральные гранты на реализацию

Об этом сообщил Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

По итогам второго конкурса Президентского фонда природы в число 157 победителей вошли 2 региональных проекта.

Первый, практический и просветительский, «Путь реки. Места отдыха и экомониторинг на Самарской Луке».

Он поможет улучшить созданный волонтерским сообществом пеший круговой маршрут длиной 330 км на территории нацпарка «Самарская Лука».

В частности, авторы проекта предполагают увеличить число регламентированных мест, где туристы могут остановиться на ночлег в палатках, разместить там инфостенды, столы и лавки и внести дополнительные точки в паспорт тропы.

Кроме того, цель проекта - помочь решению проблемы вывоза мусора с территорий 24 сел, которые затрагивает маршрут, и ликвидации стихийных свалок из лесов нацпарка.

Сумма гранта, которую получит этот победитель, более 3 млн рублей. Также часть средств будет привлечена на условиях софинансирования. Сроки реализации - с марта по октябрь этого года.

Второй проект –«Чистая река» – связан с очисткой берега Волги в Самарской Луке. Его инициаторы планируют организовать волонтерский палаточный лагерь на берегу Волги, таким образом объединяя субботники и экологическое обучение волонтеров.

Средства гранта (более 1,2 млн рублей) и частично софинансирование позволят организовать 6 полноценных смен, в которых примут участие 144 волонтера. Сроки реализации – с апреля по август текущего года.

Это отличные инициативы, разработанные людьми, которым дорога Самарская область и ее уникальные природные богатства. И прекрасная возможность их воплотить в жизнь благодаря победе в конкурсе Президентского фонда природы. Конкурс будет проводиться и далее - прием заявок на следующий откроется 1 сентября.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева