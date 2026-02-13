Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения

Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.

Уникальная операция проведена 9-летнему мальчику с болезнью Легга-Кальве-Пертеса. Это тяжелое инвалидизирующее заболевание, приводящее к асептическому некрозу головки бедренной кости. У ребенка были такие симптомы как хромота и боль. Традиционное лечение таких заболеваний предполагает многолетнюю (до 5 лет) разгрузку сустава с использованием костылей, иммобилизацию или сложные операции.

"Имплантация инновационного устройства, приобретенного для ребенка при содействии благотворительного фонда и министерства здравоохранения региона, должен уменьшить продолжительность заболевания и, как следствие, снизить тяжесть течения патологического процесса" - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед детской больницы имени Ивановой Павел Рыжов. - Ортопедический электрет — это российская разработка, представляющая собой имплантируемое устройство для постоянной электростимуляции процессов в костной и хрящевой ткани. Имплантат создает вокруг пораженного сустава постоянное электрическое поле, которое активирует естественные восстановительные механизмы организма, уменьшает воспаление и отек. Это способствует сокращению сроков лечения".

Это устройство работает непрерывно в течение 5 лет. Оно не требует замены и после выполнения своей функции остается в организме пациента.

Применение технологии помогает возвратить ребенка к полноценной жизни. Также сдерживается прогрессирование заболеваний суставов, уменьшается болевой синдром.

«После операции пациент может получать полноценное реабилитационное лечение, выполнять гимнастику и лечебную физкультуру, что важно для сохранения функции сустава. Динамическое наблюдение, включая регулярное УЗИ для контроля уменьшения явлений синовита тазобедренного сустава, будет проводиться каждые три месяца для оценки эффективности лечения», - отметил врач.

В настоящее время прорабатывается вопрос о включении методики лечения с использованием ортопедического электрета в перечень высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: минздрав СО