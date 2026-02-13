Я нашел ошибку
Главные новости:
13 февраля в селе Борское горел гараж. К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 134, 153.
Пожар в селе Борское: горел гараж на площади 20 квадратных метров
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения

62
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.

Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.

Уникальная операция проведена 9-летнему мальчику с болезнью Легга-Кальве-Пертеса. Это тяжелое инвалидизирующее заболевание, приводящее к асептическому некрозу головки бедренной кости. У ребенка были такие симптомы как хромота и боль. Традиционное лечение таких заболеваний предполагает многолетнюю (до 5 лет) разгрузку сустава с использованием костылей, иммобилизацию или сложные операции.

"Имплантация инновационного устройства, приобретенного для ребенка при содействии благотворительного фонда и министерства здравоохранения региона, должен уменьшить продолжительность заболевания и, как следствие, снизить тяжесть течения патологического процесса" - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед детской больницы имени Ивановой Павел Рыжов. - Ортопедический электрет — это российская разработка, представляющая собой имплантируемое устройство для постоянной электростимуляции процессов в костной и хрящевой ткани. Имплантат создает вокруг пораженного сустава постоянное электрическое поле, которое активирует естественные восстановительные механизмы организма, уменьшает воспаление и отек. Это способствует сокращению сроков лечения".

Это устройство работает непрерывно в течение 5 лет. Оно не требует замены и после выполнения своей функции остается в организме пациента.

Применение технологии помогает возвратить ребенка к полноценной жизни. Также сдерживается прогрессирование заболеваний суставов, уменьшается болевой синдром.

«После операции пациент может получать полноценное реабилитационное лечение, выполнять гимнастику и лечебную физкультуру, что важно для сохранения функции сустава. Динамическое наблюдение, включая регулярное УЗИ для контроля уменьшения явлений синовита тазобедренного сустава, будет проводиться каждые три месяца для оценки эффективности лечения», - отметил врач.

В настоящее время прорабатывается вопрос о включении методики лечения с использованием ортопедического электрета в перечень высокотехнологичной медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
12 февраля 2026, 16:57
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.   Общество
510
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
12 февраля 2026, 15:49
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты. Здравоохранение
507
В СамГМУ удалось организовать многоуровневую систему производства индивидуальных имплантов, включая научный, образовательный, технологический, продуктовый и рыночный уровни.
12 февраля 2026, 14:28
Эндопротезы СамГМУ первыми в своей категории вошли в реестр российской промышленной продукции
В СамГМУ удалось организовать многоуровневую систему производства индивидуальных имплантов, включая научный, образовательный, технологический, продуктовый и... Здравоохранение
464
Здравоохранение
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
13 февраля 2026  14:43
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
62
12 февраля специалист рассказала, что в кожуре яблок содержится до 50% всей клетчатки плода, а она способствует снижению уровня сахара в крови.
12 февраля 2026  22:45
Нутрициолог указала на вред яблок с кожурой для некоторых людей
440
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
12 февраля 2026  15:49
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
510
В СамГМУ удалось организовать многоуровневую систему производства индивидуальных имплантов, включая научный, образовательный, технологический, продуктовый и рыночный уровни.
12 февраля 2026  14:28
Эндопротезы СамГМУ первыми в своей категории вошли в реестр российской промышленной продукции
472
В прошлом году автопарк Кошкинской центральной районной больницы пополнился 2 новыми автомобилями «Лада Гранта».
12 февраля 2026  14:11
Новые автомобили помогают в работе специалистам Кошкинской больницы
400
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
11 февраля 2026  20:03
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
650
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
11 февраля 2026  18:45
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
624
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
11 февраля 2026  15:05
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
584
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
11 февраля 2026  14:42
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
573
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
10 февраля 2026  17:11
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
785
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15967
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
793
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
649
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
498
Весь список