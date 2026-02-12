Я нашел ошибку
Главные новости:
12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
11 февраля состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре). На мероприятии были подведены итоги работы архива за 2025 год и определены задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Подведели итоги работы Российского госархива в Самаре
В феврале 2026 года стартовал уникальный проект «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.
Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ»
В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису
Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.
Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца
Температура воздуха 13 февраля в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
13 февраля в регионе небольшой снег, до -8°С
Эта площадка - составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких.
На базе Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района работает центр помощи «Сердце воина»
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца

158
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.

Специалисты отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова провели несколько сложных операций маленькому пациенту с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.

Малыш родился недоношенным на 35 неделе беременности, с весом всего 1580 граммов и задержкой внутриутробного развития.

"У ребенка было выявлено уникальное сочетание двух тяжелых врожденных пороков сердца - двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка. В норме аорта отходит от левой половины сердца, а легочная артерия – от правой. У малыша обе эти жизненно важные артерии отходили только от правой половины. А также был выявлен аортолегочный септальный дефект. Эта патология в изолированном виде встречается очень редко. За 20 лет нашей работы это всего третий подобный случай», – рассказал главный внештатный детский специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.

Сочетание этих двух пороков привело к тяжелым нарушениям кровообращения: массивному сбросу крови в правые отделы сердца, перегрузке легочных сосудов и сердечной недостаточности, что мешало ребенку расти и развиваться.

"В возрасте 2 месяцев мы выполнили ребенку первую операцию: сузили ветви легочной артерии.Это позволило снизить объем крови, поступающий в легкие, и стабилизировать состояние маленького пациента", - отметил Антон Авраменко.

После вмешательства ребенок набрал около 400 граммов, однако тяжелая сердечная недостаточность сохранялась. Через месяц врачи провели вторую операцию.

"Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. Мы закрыли дефект между аортой и легочной артерией, а внутри правого желудочка создали специальный туннель, который «перенаправил» потоки крови, чтобы аорта получала кровь из левой половины сердца, а легочная артерия – из правой. Таким образом, анатомия сердца была полностью восстановлена", - пояснил специалист.

Уже через 13 дней после второй операции малыш был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Он продолжает амбулаторное наблюдение и получает медикаментозную терапию, которую планируют постепенно отменять в течение года. Ребенок растет, прибавляет в весе, и, что самое важное, его порок сердца полностью исправлен.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

