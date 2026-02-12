Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца

Специалисты отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова провели несколько сложных операций маленькому пациенту с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.



Малыш родился недоношенным на 35 неделе беременности, с весом всего 1580 граммов и задержкой внутриутробного развития.



"У ребенка было выявлено уникальное сочетание двух тяжелых врожденных пороков сердца - двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка. В норме аорта отходит от левой половины сердца, а легочная артерия – от правой. У малыша обе эти жизненно важные артерии отходили только от правой половины. А также был выявлен аортолегочный септальный дефект. Эта патология в изолированном виде встречается очень редко. За 20 лет нашей работы это всего третий подобный случай», – рассказал главный внештатный детский специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.



Сочетание этих двух пороков привело к тяжелым нарушениям кровообращения: массивному сбросу крови в правые отделы сердца, перегрузке легочных сосудов и сердечной недостаточности, что мешало ребенку расти и развиваться.



"В возрасте 2 месяцев мы выполнили ребенку первую операцию: сузили ветви легочной артерии.Это позволило снизить объем крови, поступающий в легкие, и стабилизировать состояние маленького пациента", - отметил Антон Авраменко.



После вмешательства ребенок набрал около 400 граммов, однако тяжелая сердечная недостаточность сохранялась. Через месяц врачи провели вторую операцию.



"Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. Мы закрыли дефект между аортой и легочной артерией, а внутри правого желудочка создали специальный туннель, который «перенаправил» потоки крови, чтобы аорта получала кровь из левой половины сердца, а легочная артерия – из правой. Таким образом, анатомия сердца была полностью восстановлена", - пояснил специалист.



Уже через 13 дней после второй операции малыш был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Он продолжает амбулаторное наблюдение и получает медикаментозную терапию, которую планируют постепенно отменять в течение года. Ребенок растет, прибавляет в весе, и, что самое важное, его порок сердца полностью исправлен.

Фото: минздрав СО