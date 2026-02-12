Я нашел ошибку
Главные новости:
12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
11 февраля состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре). На мероприятии были подведены итоги работы архива за 2025 год и определены задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Подведели итоги работы Российского госархива в Самаре
В феврале 2026 года стартовал уникальный проект «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.
Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ»
В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису
Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.
Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца
Температура воздуха 13 февраля в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
13 февраля в регионе небольшой снег, до -8°С
Эта площадка - составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких.
На базе Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района работает центр помощи «Сердце воина»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Подведели итоги работы Российского госархива в Самаре

11 февраля состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре). На мероприятии были подведены итоги работы архива за 2025 год и определены задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Российский государственный архив в г. Самаре является уникальным центром хранения документов по истории отечественной науки и техники в области промышленности, строительства, транспорта, связи, изобретательства, а также документов федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Самарской области.
Участниками заседания стали заместитель руководителя Федерального архивного агентства Алексей Серегин и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Алексей Серегин высоко оценил деятельность архива и предложил ряд мер по повышению эффективности его работы, включая развитие выставочной деятельности и проведение просветительских мероприятий среди молодежи.
Выступивший на заседании врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков подчеркнул важность сотрудничества регионального министерства с Российским государственным архивом в рамках ежегодного историко-архивного форума «Память о прошлом» и издания научного альманаха «Самарский архивист». Врио министра обозначил перспективы дальнейшего взаимодействия в контексте инициативы Президента России Владимира Путина о проведении Десятилетия науки и технологий и Года единства народов.
«Особое внимание уделяется ознакомлению молодежи с объективной информацией о научно-технических достижениях нашей страны и региона. Мы планируем активно привлекать Совет молодых ученых и специалистов Самарской области, студенческие научные общества к этому процессу», – сказал Марк Шлеенков.
По итогам мероприятия сотрудники архива получили благодарности от министерства науки и высшего образования.

 

Фото - РГА в г. Самаре

