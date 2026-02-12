Я нашел ошибку
Главные новости:
12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
11 февраля состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре). На мероприятии были подведены итоги работы архива за 2025 год и определены задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Подведели итоги работы Российского госархива в Самаре
В феврале 2026 года стартовал уникальный проект «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.
Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ»
В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису
Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.
Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца
Температура воздуха 13 февраля в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
13 февраля в регионе небольшой снег, до -8°С
Эта площадка - составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких.
На базе Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района работает центр помощи «Сердце воина»
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе

79
12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.

12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области. В формате открытого диалога они определят план действий Ассоциации на 2026 год.

В рамках сборов планируется обменяться опытом по оказанию помощи ветеранам в социализации и трудоустройстве, обсудить развитие инновационного и адаптивного спорта, организацию поисковых экспедиций на 2026 год, работу по увековечиванию памяти погибших в ходе СВО и поиску без вести пропавших бойцов. Отдельное внимание будет уделено роли Ассоциации в противодействии терроризму и экстремизму, а также другим современным вызовам. Главным событием второго дня станет деловая игра, которую проведут эксперты Российской академии народной хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В ходе неё будут сформированы и доработаны проекты Ассоциации для реализации на федеральном и региональном уровнях в 2026 году.

К ветеранам СВО обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, участник федеральной программы «Время героев» Александр Тихонов, который передал приветствие полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «В регионах Приволжского федерального округа функционируют отделения Ассоциации, в которые вступило свыше 4800 человек. Вы и ваши соратники принимаете активное участие в деятельности Ассоциации: создаете школьные музеи, посвященные Героям, организуете поиск пропавших без вести, гуманитарные миссии в прифронтовых районах, формируете спортивные коллективы для ветеранов с инвалидностью, занимаетесь военно-патриотическим воспитанием молодежи. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории Отечества и подвигам предков и современников является приоритетной государственной задачей».

Александр Тихонов выразил благодарность органам государственной власти и лично Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову за всестороннюю поддержку в организации этого значимого для Приволжского федерального округа мероприятия.  

Самарскую область на Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО представляет советник главы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО и их семей Денис Михайлин. «Текущий год неслучайно объявлен нашим президентом Годом единства народов России. Ответственность за судьбу страны как никогда объединяет всех нас сегодня. В зоне спецоперации единым фронтом воюют бойцы разных национальностей и взглядов, а наша общая задача в тылу – сплотить вернувшихся бойцов, помочь им реинтегрироваться в гражданское общество, чтобы сделать его еще сильнее. Для максимальной эффективности нам важно действовать слаженно - делиться опытом и быть встроенными в единую повестку. Для этого мы традиционно собираемся под эгидой федеральной Ассоциации», - рассказал Денис Михайлин.

Ассоциация ветеранов СВО играет важную роль в сохранении памяти о подвигах защитников Отечества и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Итоги Всероссийских сборов в Уфе лягут в основу новых инициатив 2026 года, направленных на поддержку ветеранов СВО, укрепление единства народов и государственного суверенитета, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

