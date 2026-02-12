В регионе благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория

Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина.
Врач предупредил, что резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Минфин планирует закрыть для пенсионеров возможность сразу выводить деньги с ПДС
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Надежда Дмитриевна окружена теплотой и заботой своей большой и дружной семьи. Двое дочерей, двое внуков и четверо правнуков – это ее главное богатство и безмерная гордость.
Сегодня 95-летний юбилей отмечает Надежда Грищенко – ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьска 
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Диетолог назвала способ сделать блины менее калорийными
Разработчики отечественного голосового робота для УК в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В регионе благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория

176
Даже сейчас, зимой на опытной площадке НИИ «Жигулевские сады» кипит работа — идет активная фаза научной деятельности.

В этом году научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» ждет модернизация и обновление. Решающий импульс для модернизации НИИ обеспечила государственная поддержка. Из областного бюджета учреждению предусмотрены целевые субсидии в объеме 21 млн рублей на переоснащение техники и закупку современного оборудования. Эти средства станут основой для создания микроклональной лаборатории в поселке Малая Царевщина — проекта, который позволит в разы ускорить селекционные процессы и быстрее выводить на рынок новые устойчивые сорта.

«Государственная поддержка сегодня — это не просто финансирование, а инвестиция в технологический суверенитет агропромышленного комплекса. Микроклональная лаборатория изменит темпы нашей работы: от идеи до промышленного сорта пройдет значительно меньше времени. Это значит, что российские садоводы получат адаптированные к климату сорта быстрее, а потребители — качественную продукцию круглый год», — рассказал директор научно-исследовательского института Максим Сергеев.

Даже сейчас, зимой на опытной площадке НИИ «Жигулевские сады» кипит работа — идет активная фаза научной деятельности. Здесь решается одна из ключевых задач отечественного садоводства: сохранение потребительских качеств плодов до весны, чтобы яблоки и груши оставались ароматными, сочными и вкусными даже в апреле. Шесть сортов яблок, созданных учеными института и внесенных в Госреестр селекционных достижений, объединяет важнейшее качество — длительное хранение.

Как подчеркивает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Кузнецов, много лет посвятивший себя селекции яблонь и груш, это не случайность, а измеримый результат кропотливой работы.

При соблюдении ключевых условий — аккуратного сбора, правильной укладки и стабильного микроклимата — яблоки превосходно сохраняются до апреля без потери качества. Научный контроль за биохимическим составом, вкусом и ароматом осуществляет лаборатория под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Михаила Дулова.

В 2026 году институт, известный в советские годы как Куйбышевская плодово-ягодная опытная станция, отметит 95-летие.

Учреждение специализируется на селекции и семеноводстве плодовых и ягодных культур, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья. За историю существования институтом создано более 50 сортов яблони, груши, черешни и других культур, внесенных в Госреестр РФ.

Юбилей станет символом не только исторической преемственности, но и нового этапа развития. Как сообщил директор НИИ Максим Сергеев, в прошлом году в Госреестр вошли три сорта морозоустойчивой черешни собственной селекции — «Олечка», «Нюша» и «Лиза», что открывает перспективы для расширения промышленного садоводства в условиях средней полосы России.

Параллельно продолжается работа над будущим отрасли: на опытных участках заложены подвои новых гибридов, ведётся изучение коллекции сортов садовой земляники, а Анатолий Кузнецов продолжает селекционные программы по созданию новых сортов яблони и груши, включая такие признанные достижения, как «Самарский рубин», «Самарская жемчужина», «Память Кедрина», «Маршал Жуков», «Самара» и «Оригинал».

Эффективное земледелие и интенсификация животноводства — наши приоритеты, обозначенные в программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. С 2025 года регион активно включился в федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» в составе нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Для научного сообщества это означает существенное расширение мер государственной поддержки, включая: стабильное грантовое финансирование и субсидии; развитие современных лабораторий и компенсацию затрат на геномную селекцию; межрегиональное сотрудничество и расширение доступа к высокотехнологичному оборудованию, сообщает пресс-служба минсельхоза СО.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом».
12 февраля 2026, 21:40
В Промышленном районе Самары идёт капитальный ремонт детской библиотеки № 3
Основа обновления — превращение библиотеки в культурный центр для детей и взрослых под названием «Теплый дом». Благоустройство
36
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием.
12 февраля 2026, 21:01
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
В четверг, 12 февраля, Вячеслав Федорищев в правительстве Самарской области встретился с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. Политика
96
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц.
12 февраля 2026, 20:12
Сейчас, в период «между снегопадами», дорожные службы очищают снегозаносимые участки региональных трасс
Всего на региональных дорогах задействовано до 360 единиц техники, в том числе 93 комбинированных дорожных машин. В Самаре работает 77 единиц. Дороги
149
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
238
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
344
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
671
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
594
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
413
