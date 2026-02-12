Прием заявок на конкурс "Библиотечная Система" начнется 16 февраля

Принять участие могут библиотеки малых и средних городов и сельских поселений нашей страны, а также их сотрудники, пишет Смотрим.
Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Библиотечная Система" начнется 16 февраля. Об этом организаторы сообщили сегодня журналистам. Принять участие могут общедоступные библиотеки малых и средних городов и сельских поселений нашей страны, а также их сотрудники в частном порядке. Конкурс проходит в трех категориях – принимаются проекты, направленные на развитие библиотек, популяризацию чтения среди детей, а также персональные инициативы. На реализацию своих идей победившие учреждения получат грант до 700 тысяч рублей. Итоги подведут в мае на Всероссийском библиотечном конгрессе в Екатеринбурге. Организаторы конкурса уверены: каждая библиотека служит точкой притяжения, куда люди идут не только за книгами.
"В Амурской области в библиотеках проходили бракосочетания, настолько красивыми становятся помещения, здания, потому что обновляется библиотечная сеть. Но в моем личном рейтинге победила Республика Коми – один юный читатель сказал: "Мама, давай останемся жить в этой библиотеке". Для нас это не преувеличение, сельская библиотека – единственная точка культуры, развития интеллектуального досуга", – отметил ген. директор Российской государственной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.