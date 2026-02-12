Госдума одобрила закон о предоставлении студенческим семьям жилья в общежитиях

Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий единый порядок предоставления жилья в общежитиях для студенческих семей. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

Приоритетное право на отдельное помещение получат студенты, имеющие детей или состоящие в браке. Также учебные заведения смогут выселять так называемых "мертвых душ" — студентов, числящихся в кампусах, но фактически там не проживающих.

"Будет утвержден единый порядок предоставления помещений. Четкие и прозрачные правила во всех вузах страны. Информация о доступных местах будет публичной", – написал он.

Метелев отметил, что в российских вузах обучаются 28,4 тысячи студенческих семей, при этом 65% из них, по данным опросов, не могут жить вместе. Принятый закон призван дать молодым людям реальные гарантии на жилье, пишет Смотрим.