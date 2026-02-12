Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису

В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Победительницей в одиночном разряде среди юниорок стала спортсменка сборной Самарской области Дарья Харлова, ученица тренеров В.П.Павленко и Р.И.Слепенкова.

Среди юниоров в одиночном разряде бронзу взял Илья Полевой, воспитанник тренера Р.И.Слепенкова.

В смешанном парном разряде Илья Полевой в паре с Анфисой Дурновой из Оренбурга заняли первое место, Дарья Харлова с Кириллом Кантаевым из Оренбурга стали третьими.

В парном разряде бронзовыми призерами стали Павел Киселев и Сергей Мангов (тренер - Д.Н.Чубаров).

В командных соревнованиях юниоров победу одержала сборная Самарской области в составе: Сергей Мангов, Павел Киселев, Илья Полевой, Ярослав Абышев, Артур Шарафиев.

Среди юниорок наша команда стала бронзовым призером: Дарья Харлова, Полина Лехина, Диана Баранова, Варвара Скаленко, Элина Кабылова.

Фото: Самарский спорта