12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
11 февраля состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре). На мероприятии были подведены итоги работы архива за 2025 год и определены задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Подведели итоги работы Российского госархива в Самаре
В феврале 2026 года стартовал уникальный проект «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.
Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ»
В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису
Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.
Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца
Температура воздуха 13 февраля в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
13 февраля в регионе небольшой снег, до -8°С
Эта площадка - составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких.
На базе Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района работает центр помощи «Сердце воина»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису

В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.

В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Победительницей в одиночном разряде среди юниорок стала спортсменка сборной Самарской области Дарья Харлова, ученица тренеров В.П.Павленко и Р.И.Слепенкова.

 Среди юниоров в одиночном разряде бронзу взял Илья Полевой, воспитанник тренера Р.И.Слепенкова.

В смешанном парном разряде Илья Полевой в паре с Анфисой Дурновой из Оренбурга заняли первое место, Дарья Харлова с Кириллом Кантаевым из Оренбурга стали третьими.

В парном разряде бронзовыми призерами стали Павел Киселев и Сергей Мангов (тренер - Д.Н.Чубаров).

В командных соревнованиях юниоров победу одержала сборная Самарской области в составе: Сергей Мангов, Павел Киселев, Илья Полевой, Ярослав Абышев, Артур Шарафиев.

Среди юниорок наша команда стала бронзовым призером: Дарья Харлова, Полина Лехина, Диана Баранова, Варвара Скаленко, Элина Кабылова.

 

Фото:   Самарский спорта

Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
