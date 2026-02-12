Я нашел ошибку
12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
11 февраля состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре). На мероприятии были подведены итоги работы архива за 2025 год и определены задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Подведели итоги работы Российского госархива в Самаре
В феврале 2026 года стартовал уникальный проект «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.
Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ»
В Нижегородской области состоялось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Самарские спортсмены - победители и призеры первенства ПФО по настольному теннису
Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.
Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу
Кардиохирурги Самарского кардиодиспансера имени В.П. Полякова спасли маленького пациента с редким сочетанием двух тяжёлых пороков сердца.
Самарские кардиохирурги провели несколько сложных операций малышу с редким сочетанием врожденных пороков сердца
Температура воздуха 13 февраля в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
13 февраля в регионе небольшой снег, до -8°С
Эта площадка - составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких.
На базе Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района работает центр помощи «Сердце воина»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Ветеран СВО из Сахалинской области обрел в Самаре новый дом и новую работу

159
Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.

Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни и находить работу с учетом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации.

Специалисты территориальных кадровых центров сопровождают соискателей на всех этапах - от составления резюме и подготовки к собеседованию до подбора вакансий, стажировок и направлений на профессиональное обучение.

История Александра Богородского - пример того, как адресная поддержка помогает начать новый этап жизни. Уроженец Сахалинской области ушел служить в зону СВО в августе 2023 года. После ранения лечение и реабилитацию он проходил в самарском военном госпитале. Восстановившись, Александр решил остаться в Самаре - жить и работать.

Вернувшись к мирной жизни, он пытался найти работу самостоятельно, однако из-за ограничений по здоровью сделать это оказалось непросто. Тогда, по совету коллег из Ассоциации ветеранов СВО Самарской области «Сердце воина» ветеран обратился в территориальный кадровый центр Самары и Волжского района. Здесь Александру буквально за месяц подобрали подходящий вариант.  Сейчас ветеран осваивается в качестве техника в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области. Сам защитник Отечества отмечает, что уже привык работать одной рукой и уверенно осваивает обязанности:

«Работа не сложная, мне нравится. От регистрации данных планирую перейти к более квалифицированной работе, пройти обучение. Одна рука работе не помеха. Кроме того, хочу отметить, что к моей ситуации отнеслись в кадровом центре серьезно и с полным пониманием - помогли найти работу, к которой у меня лежит душа. И коллектив принял радушно, что тоже важно», – рассказал Александр Богородский.

В территориальном кадровом центре подчеркивают, что работа с участниками и ветеранами СВО - приоритетное направление. По словам начальника отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и Волжского района Елены Сысцовой, каждому обратившемуся стараются предложить максимально широкий набор мер поддержки - в зависимости от конкретных потребностей:
«Наш кадровый центр считает приоритетной задачей работу с участниками специальной операции, при взаимодействии с ними мы оказываем наиболее широкий спектр государственных услуг, мер поддержки, в которых нуждается каждый участник СВО в соответствии со своей жизненной ситуацией», - отметила Елена Сысцова.

Также Елена Сысцова напомнила, что дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов создает региональное законодательство: с сентября 2025 года в Самарской области действует норма, обязывающая организации с численностью сотрудников более 100 человек квотировать 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства участников СВО, в том числе имеющих инвалидность.

На самарском предприятии, где Александр проходит стажировку, отмечают, что подход к трудоустройству ветеранов строится не формально, а исходя из мотивации человека и его профессионального опыта. Исполняющий обязанности директора Самарского центра стандартизации и метрологии Олег Волков подчеркнул, что при подборе рабочего места важно опираться на желания и навыки самого ветерана.

«Сегодня мы должны понимать, что самое главное - это отношение к людям, которые вернулись со специальной военной операции в мирную жизнь, и которым, конечно же, нужна социальная адаптация», - отметил Олег Волков.

По словам руководителя, при трудоустройстве Александра исходили из его интереса к конкретной работе и готовности развиваться в выбранной сфере, поэтому подбирали задачи, где важны аккуратность, внимательность и ответственность.

Для участников СВО и их близких доступны и образовательные возможности: в рамках национального проекта «Кадры», который принят по решению Президента страны Владимира Путина, они могут пройти бесплатное переобучение по более чем 200 профессиям. Кроме того, в кадровом центре работают квалифицированные психологи, которые помогают участникам СВО вернуться к мирной жизни.

Получить консультацию по трудоустройству, переобучению и мерам поддержки можно в кадровом центре «Работа России», а также по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

 

Фото – Минтруд Самарской области

Самара

