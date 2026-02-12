Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты

149
Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы «Единой России», провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы — прим. ред.), прошло уже пять лет», — подчеркнул Председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, программа «Единой России» будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.

«Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом её невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи», — особо акцентировал внимание он.

Предложения от людей, поступающие Президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

«Предложения, которые носят наиболее массовый характер, в которых проявляются существующие проблемы, (нужно — прим. ред.) взвесить, и, если у нас есть сегодня возможности для их решения, — включить в программу. Это будет по-честному, это и составляет суть народной программы. Такая программа, подчёркиваю, программа избирательная, для выборов, рассчитана на пять лет», — пояснил Председатель «Единой России».

Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться от выборов к выборам.

«Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят ещё в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Рамку программы на десятилетия партия представит на Съезде в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.

«Чтобы граждане нашей страны видели цели, которые ставит перед собой «Единая Россия». Это по-честному, и эти цели действительно носят долгосрочный характер», — сказал Дмитрий Медведев.

Участники экспертной группы представили своё видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ «Единой России». Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу «Единой России» лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.

Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации

«Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что в народной программе «Единой России» появится «атомная страница», которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования — сад — школа — колледж — вуз — предприятие.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу «Единой России». А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с прямой линии с Президентом и обращений в региональные отделения организации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчётно-программных форумах «Единой России» «Есть результат», которые пройдут во всех федеральных округах страны.

В состав экспертного совета вошли:

- координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы «Единой России», Герой РФ Владимир Сайбель;

- медицинская сестра, Герой РФ Людмила Болилая;

- член Бюро Высшего совета партии, председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных», сенатор, Герой РФ, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин;

- гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева;

- гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв;

гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов;

- советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков;

- руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов;

- гендиректор – председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич;

- председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва;

- член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный;

- член Высшего совета партии, председатель общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» Сергей Черногаев;

- член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;

- член Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский;

- гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина;

- гендиректор ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ Олег Карпов;

- президент ассоциации онкологов России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и другие, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

