В областном центре «Мой бизнес» прошла стратегическая встреча, посвященная развитию креативных индустрий. Участниками стали представители областного минэкономразвития и действующие предприниматели творческих направлений.



Ключевые итоги и нововведения:

Сумма гранта увеличена — теперь победители смогут получить до 750 тыс. рублей.

Требования к заявителям: выручка за предыдущий год — от 2,5 млн рублей, наличие в реестре креативных индустрий обязательно.

Условия софинансирования: 25% — личные средства бизнеса, 75% — средства гранта.

Обучение для претендентов пройдет в марте-апреле в «Мой бизнес».



Участвовать в конкурсе смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.



Заявки стартуют на сайте mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области