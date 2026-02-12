Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее.

В этом удаленном селе проживает около 300 жителей, из них 90% казахи. Для всех, независимо от возраста, клуб – настоящий центр жизни. Здесь проводятся культурные, фольклорные, общественные мероприятия, сюда в первую очередь приглашаются гости, а также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.

Но главное здесь – даже не стены, а люди и традиции. 44 года назад выпускницей культпросветучилища Ахзиба Джумаева пришла в родное село. И с тех пор она настоящий хранитель очага культуры, вокруг которого собирается село, чтобы согреться традициями, песней и памятью предков. Возглавляет два народных коллектива. Ансамбль песни и танца «Еркемай» совместно с энтузиастами был организован 30 лет назад. Коллектив сохраняет традиции старинных танцев и побеждает на международных конкурсах.

Здесь же есть этнографический музей-юрта «Мурагер» («Наследие») с настоящими реликвиями: платьями, в которых аульские бабушки выходили замуж, и даже старинной колыбелью.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области