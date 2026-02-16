С 1 сентября пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России».

С 1 сентября 2026 года в школах начнут изучать отдельный предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Приказ Минпросвещения об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Но вводиться в расписание предмет будет поэтапно. В 2026/2027 учебном году уроки начнутся только у пятиклассников, а с 2027/2028 учебного года к изучению ДНКР присоединятся 6-7 классы.

Всего на новый предмет в 5-7 классах заложено 85 часов: 17 - в пятых классах и по 34 часа - в шестых и седьмых.

Но новый предмет - новинка лишь отчасти. Напомним: сейчас в учебной программе он называется "Основы духовно-нравственной культуры России". Ранее предполагалось, что он станет частью курса "История нашего края", но после обсуждения с учителями и экспертами решено было оставить его отдельным предметом, но с чуть иным названием, пишет РГ.

Чему будут учить на уроках ДНКР?

Как ранее поясняли в министерстве, основная задача предмета - "заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны". Причем эти знания получат дальнейшее развитие и в других дисциплинах, например, на уроках истории и литературы.

В приказе прописано: "Целью изучения ДНКР является формирование… основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей посредством изучения жизненного пути отечественных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, ученых, военных, в том числе героев специальной военной операции".

Описано и то, что официальным языком называют "предметные результаты по учебному предмету". Прежде всего это знание и понимание смысла и содержания таких понятий и явлений, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, Родина, единство народов России, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, брак (как союз мужчины и женщины), семейное счастье, права и обязанности человека, честь, достоинство, свобода и другие.

А почему именно в 5-7-х классах?

- Это возраст, когда дети быстро взрослеют: спорят, ищут опору, задают острые вопросы: "Что правильно?", "Кто я?", "Как строить отношения?", "Где границы?". И нам не все равно, с какими ответами они остаются после школы, - говорит учитель истории Сургутской технологической школы Александр Андриенко. - ДНКР - не про "выучить параграф". Это разговор о "фундаменте" человека: семье, уважении к Родине и ее истории, искренности, достоинстве, милосердии, справедливости, ответственности. Об умении выбирать не только "как выгоднее", но и "как правильно". И этот разговор должен быть живым и честным, без назидания, с примерами из жизни, с правом ребенка спрашивать и сомневаться. Дети тонко чувствуют фальшь: если звучит "для галочки", они закрываются.

По мнению Андриенко, ни один школьный предмет не работает в одиночку, а ценности усваиваются прежде всего через личный пример - семьи и учителей. И шире - через медиа, культуру, ту среду, в которой живет ребенок.

- Сегодня подросткам особенно трудно. Когда в школе мы говорим о смыслах и уважении к традиции, а вокруг постоянно транслируются противоположные ориентиры, у детей неизбежно возникает внутреннее напряжение, - отмечает учитель. - Уроки ДНКР могут стать внутренним компасом, ориентиром, который поможет сделать правильный выбор.