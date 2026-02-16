В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками

Авария случилась около полуночи 15 февраля, в 23:42. Большегрузы столкнулись в Волжском районе на 41 км автодороги Р-229 «Обход Самары».

Как сообщает Обоз-инфо, в ДТП участвовали сразу четыре грузовых автомобиля: КАМАЗ, КАМАЗ, DAF и Scania. При этом фура Scania от столкновения загорелась.

Однако в аварии никто не пострадал.

Сотрудники экстренных служб потушили огонь, а также смыли с дороги горюче-смазочные материалы. На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции, а прибыли медики.

Фото ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»