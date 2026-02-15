Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе

Еще одно из ДТП 14 февраля произошло в 18:40 в Безенчукском районе. 18-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, двигался по автодороге «Осинки-Приволжье». В пути следования, на 50 м, указанной автодороги, при повороте налево, не выполнил требования ПДД, уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения и допустил столкновение с автомобилем Peugeot 301, под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении движения. 2-летний пассажир автомобиля Peugeot госпитализирован.