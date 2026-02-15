Самым распространенным преступлением в России остается кража

Почти 454 тыс. краж зафиксировано в 2025 году в России, несмотря на сокращение их количества, они остаются наиболее распространенным видом преступлений. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, за 12 месяцев 2025 года в РФ зафиксировано 453 338 преступлений, совершенных по ст. 158 УК РФ (кража). Если сравнивать с 2024 годом, то их число сократилось на 46 тыс. Показатель числа краж в РФ в 2025 году стал наименьшим за последнее время. Тенденция их снижения наметилась с 2015 года, когда было зарегистрировано свыше 1 млн краж.

По данным статистики, в 2025 году зарегистрировано 14,4 тыс. грабежей (ст. 161 УК РФ), свыше 13 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 6,2 тыс. вымогательств (ст. 163 УК РФ), почти 6 тыс. убийств (ст. 105 УК РФ), 3,4 тыс. изнасилований (ст. 131 УК РФ), более 2,7 тыс. хулиганств (ст. 213 УК РФ), почти 2,5 тыс. разбоев (ст. 162 УК РФ).

Всего в январе-декабре 2025 года зарегистрировано 1 млн 771 тыс. преступлений, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 5 регионах РФ, снижение - в 80.