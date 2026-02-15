В Чапаевске для воспитанников школы - интерната провели Урок мужества

В преддверии памятной даты – вывода советских войск из Афганистана сотрудники Отдела МВД России по г. Чапаевску совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел: председателем Совета Вячеславом Крыловым и Юлией Дыминской организовали для воспитанников школы - интерната Урок мужества.

Занятие прошло на городской Аллее Славы. Здесь среди прочих героев Чапаевска похоронен воин-интернационалист, полковник милиции в отставке Виктор Киргинцев. 11 февраля ему исполнилось бы 85 лет.

Открывая мероприятие, заместитель начальника Отдела МВД России по г. Чапаевску подполковник полиции Сергей Никитин поговорил с ребятами о важности патриотизма и знания истории своей страны, а также подчеркнул, что сотрудники полиции бережно хранят память о своих товарищах, многие из которых добросовестно выполняли свои служебные обязанности не только на территории города, но и далеко за его пределами.

Школьникам рассказали о Викторе Киргинцеве, объяснив, что он не только возглавлял отдел милиции города с 1985 по 1987 годы, но и выезжал в длительные командировки в Афганистан.

За активное участие в боевых действиях Виктор Максимович дважды награжден орденом «Красной звезды», орденом республики Афганистан «Красное знамя», а также ведомственными медалями и нагрудными знаками.

Председатель местного Совета ветеранов МВД, полковник в отставке Алексей Макаров рассказал ребятам, что Виктор Максимович запомнился опытным руководителем, грамотным сотрудником и скромным человеком, который не любил рассказывать о своих подвигах.

Память Виктора Киргинцева почтили минутой молчания, а на его могилу возложили цветы.

Специально для этого мероприятия кадеты и юнармейцы сделали из цветной бумаги красные тюльпаны - символ самоотверженности и преданности Родине солдат, выполнявших боевые задачи в Афганистане, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО