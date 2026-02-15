Началась вторая магнитная буря февраля планетарного масштаба

Ночью на Земле началась вторая магнитная буря февраля, пик которой пришелся на 05:00 мск. Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

Показатель природного явления достиг G1.3 по шкале от 1 до 5. Причиной бури стали геомагнитные возмущения, вызванные крупной корональной дырой на Солнце, которая в этот момент располагалась напротив Земли. При этом буря началась немного раньше ожидаемого.

В ИКИ РАН также сообщили о значительном увеличении яркости полярных сияний, которые были особенно яркими с 1 до 5 часов мск. Индекс интенсивности сияний в пике составил 8.6 по 10-балльной шкале, что является довольно высоким значением.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 5 февраля сообщили о старте на Земле магнитных бурь планетарного масштаба. Как сообщили ученые, эти природные явления являются общей реакцией магнитосферы Земли на исключительно высокую солнечную активность.

Фото: freepik.com