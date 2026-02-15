Я нашел ошибку
Главные новости:
15 февраля в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над ХК «ГорнякУГМК» - 5:0
По его словам, важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка.
Стоматолог рассказал об ошибках при уходе за зубами
Мессенджеру, по мнению депутата, «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы выстроить отношения с российскими властями и снять ограничения.
В ГД рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором
15 февраля «Самара» на своей площадке переиграла новосибирское «Динамо» — 77:64. 
Баскетболистки «Самары» одержали четвертую домашнюю победу подряд
Дорожные службы круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.
На региональные дороги вышли почти 300 единиц техники
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
15 февраля в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание.
В Нефтегорском районе специалисты СК СО выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины
19 февраля в СОУНБ специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях.
В СОУНБ пройдёт открытая просветительская встреча с самарскими психологами
Началась вторая магнитная буря февраля планетарного масштаба

289
Ночью на Земле началась вторая магнитная буря февраля, пик которой пришелся на 05:00 мск.

Ночью на Земле началась вторая магнитная буря февраля, пик которой пришелся на 05:00 мск. Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

Показатель природного явления достиг G1.3 по шкале от 1 до 5. Причиной бури стали геомагнитные возмущения, вызванные крупной корональной дырой на Солнце, которая в этот момент располагалась напротив Земли. При этом буря началась немного раньше ожидаемого.

В ИКИ РАН также сообщили о значительном увеличении яркости полярных сияний, которые были особенно яркими с 1 до 5 часов мск. Индекс интенсивности сияний в пике составил 8.6 по 10-балльной шкале, что является довольно высоким значением.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 5 февраля сообщили о старте на Земле магнитных бурь планетарного масштаба. Как сообщили ученые, эти природные явления являются общей реакцией магнитосферы Земли на исключительно высокую солнечную активность.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Экология

