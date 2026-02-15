В Сызрани прошла акция «Вежливый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции Сызрани совместно с ЮИД и «Родительским патрулём» провели профилактическое мероприятие на одном из аварийно-опасных перекрёстков города.

Инспекторы напомнили водителям о важности соблюдения ПДД и взаимного уважения на дороге. Особый отклик вызвали письма благодарности от детей с призывом быть внимательными и ответственными.

Участникам акции вручили тематические обложки для документов и наклейки «Вежливый водитель».

Культура вождения начинается с каждого из нас, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото:: пресс-служба ГАИ СО