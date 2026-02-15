Голосовой робот ЖКХ выучил мат после общения с россиянами

Отечественную нейросеть, созданную для работы в кол-центрах управляющих компаний, пришлось переобучать после того, как она начала использовать ненормативную лексику. Об этом ТАСС сообщил президент НОТИМ (Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования) Михаил Викторов на Сибирском строительном форуме.

По его словам, уже в первый месяц эксплуатации разработчики столкнулись с тем, что голосовой робот освоил русский мат. Причиной стали особенности общения с пользователями. Ошибку устранили, систему скорректировали.

Викторов подчеркнул, что подобные технологии позволяют значительно сократить расходы управляющих компаний. По его оценке, штат кол-центра можно уменьшить в пять-шесть раз: вместо 20 операторов достаточно двух-трех. Голосовой робот способен обрабатывать до 80–90% обращений.

При этом около 80% граждан удовлетворяются ответами виртуального помощника. В сложных или аварийных ситуациях обращения передаются живому оператору, который принимает решение вручную.

Проект рассматривается как часть цифровизации сферы ЖКХ и внедрения технологий информационного моделирования в управлении жилым фондом.