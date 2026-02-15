Я нашел ошибку
Главные новости:
15 февраля в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над ХК «ГорнякУГМК» - 5:0
По его словам, важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка.
Стоматолог рассказал об ошибках при уходе за зубами
Мессенджеру, по мнению депутата, «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы выстроить отношения с российскими властями и снять ограничения.
В ГД рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором
15 февраля «Самара» на своей площадке переиграла новосибирское «Динамо» — 77:64. 
Баскетболистки «Самары» одержали четвертую домашнюю победу подряд
Дорожные службы круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.
На региональные дороги вышли почти 300 единиц техники
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
15 февраля в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание.
В Нефтегорском районе специалисты СК СО выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины
19 февраля в СОУНБ специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях.
В СОУНБ пройдёт открытая просветительская встреча с самарскими психологами
Депутат Колунов: за публикацию списков должников ЖКХ УК грозит штраф

260
Публикация персональных данных должников за услуги ЖКХ без их согласия — нарушение закона. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Сегодня вывешивание списков должников по ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде или опубликование данной информации в интернете без получения на то согласия является нарушением закона», — сказал депутат.

Он напомнил, что ответственность наступает по статье 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных. — RT). Для юрлиц штраф составляет от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма вырастает до 1—1,5 млн рублей.

Колунов пояснил, что к персональным данным относятся даже фамилия с инициалами. Поэтому любое раскрытие без согласия незаконно. Чтобы обойти норму, некоторые УК вывешивают обезличенные списки — только номер квартиры и сумма долга. Но суды и в таких случаях могут признать нарушение. Всё зависит от конкретного решения судьи.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
534
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
538
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
749
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1565
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
795
Весь список