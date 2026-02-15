Депутат Колунов: за публикацию списков должников ЖКХ УК грозит штраф

Публикация персональных данных должников за услуги ЖКХ без их согласия — нарушение закона. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Сегодня вывешивание списков должников по ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде или опубликование данной информации в интернете без получения на то согласия является нарушением закона», — сказал депутат.

Он напомнил, что ответственность наступает по статье 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных. — RT). Для юрлиц штраф составляет от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма вырастает до 1—1,5 млн рублей.

Колунов пояснил, что к персональным данным относятся даже фамилия с инициалами. Поэтому любое раскрытие без согласия незаконно. Чтобы обойти норму, некоторые УК вывешивают обезличенные списки — только номер квартиры и сумма долга. Но суды и в таких случаях могут признать нарушение. Всё зависит от конкретного решения судьи.