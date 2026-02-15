В Нефтегорском районе специалисты СК СО выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины

В Нефтегорском районе следователи и криминалисты следственного управления выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины



15 февраля 2026 года в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание, в результате которого ожоги различной степени тяжести получили четверо рабочих. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО