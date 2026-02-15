Я нашел ошибку
Главные новости:
15 февраля в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над ХК «ГорнякУГМК» - 5:0
По его словам, важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка.
Стоматолог рассказал об ошибках при уходе за зубами
Мессенджеру, по мнению депутата, «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы выстроить отношения с российскими властями и снять ограничения.
В ГД рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором
15 февраля «Самара» на своей площадке переиграла новосибирское «Динамо» — 77:64. 
Баскетболистки «Самары» одержали четвертую домашнюю победу подряд
Дорожные службы круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.
На региональные дороги вышли почти 300 единиц техники
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
15 февраля в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание.
В Нефтегорском районе специалисты СК СО выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины
19 февраля в СОУНБ специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях.
В СОУНБ пройдёт открытая просветительская встреча с самарскими психологами
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Нефтегорском районе специалисты СК СО выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины

350
15 февраля в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание.

В Нефтегорском районе следователи и криминалисты следственного управления выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины

15 февраля 2026 года в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание, в результате которого ожоги различной степени тяжести получили четверо рабочих. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
534
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
538
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
749
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1565
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
795
