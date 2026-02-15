21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ» (16+). Основу нового спектакля составили две одноактные комедийные пьесы А. П. Чехова «Медведь» и «Предложение».

Спектакль c парадоксальным сюжетом, живыми, забавными характерами и яркими диалогами поставит заслуженный деятель искусств РФ, театральный режиссер Владимир Бирюков. В новом спектакле актеры театра «Грань» будут работать не только в живом плане, но и управлять куклами.

Владимир Бирюков о спектакле:

«Антон Павлович Чехов однажды написал: «…пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь». Понимаете, пока сам не любил.

Почему, зная и понимая недостатки человека, ты просто растворяешься в нем и делаешь все для того, чтобы этому человеку было хорошо? Как это? Куда исчезает весь наш опыт, разум, образование, статусы? Ты превращаешься в человека, который просто отравлен этой химией. Даже Чехов не мог разобраться, что такое любовь.

Вот этот парадокс – несоизмеримость событий и последствий – он выстраивает в этих пьесах. Пришел эдакий грубиян, настоящий медведь, выбить долги, а вместо этого взял и женился! Забыл о том, что он вылетит в трубу, что он обанкротится, пойдет по миру с сумой…

А в «Предложении» – другой парадокс: пришел свататься и чуть не умер от оскорбления в свой адрес. И здесь о неумении любить. Оба героя нуждаются в любви, но не умеют, не знают, как это. Ведь что такое любить? Это прежде всего любить ее недостатки. Понимаете, не достоинства, а недостатки».

По мнению режиссера-постановщика, новый спектакль, поставленный по пьесам-шуткам «Медведь» и «Предложение», важен как сейчас, так и в будущем, потому что он дает невероятно позитивный импульс для всех, разочаровавшихся в любви.