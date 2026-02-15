В СОУНБ пройдёт открытая просветительская встреча с самарскими психологами

19 февраля в 18:30 в Самарской областной научной библиотеке пройдёт открытая просветительская встреча с психологами из Самарской ассоциации психообразования. Специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях. (18+)



«Я ненавижу тебя, только не бросай меня» – так названа тема предстоящей лекции. Приглашённые эксперты обсудят с посетителями библиотеки то, как формируется страх быть брошенным, почему он усиливает конфликты, как любовь и агрессия могут существовать рядом и что происходит с отношениями, когда страх начинает управлять поведением.



«Тревожная привязанность, проекция прошлого неудачного опыта, эмоциональные качели – эти и многие другие явления препятствуют тому, чтобы строить по-настоящему крепкие и доверительные отношения. Вместе с тем, конечно, когда мы любим, мы всегда ищем путь между доверием и страхом, близостью и автономией, стабильностью и новизной. Поэтому с этими противоречиями нужно не столько бороться, сколько правильно понимать и принимать их», – говорят нам лекторы – представители клиники психотерапии «Про тебя»: клинический психолог и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп.

Фото: пресс-служба СОУНБ