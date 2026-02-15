Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 16 февраля в Самаре ночью -3,-5°С, днем -1,+1°С. На дорогах гололедица.
16 февраля в регионе ветренно, мокрый снег, местами метель, гололед, до -3°С
Занятие прошло на городской Аллее Славы. Здесь среди прочих героев Чапаевска похоронен воин-интернационалист, полковник милиции в отставке Виктор Киргинцев.
В Чапаевске для воспитанников школы - интерната провели Урок мужества
Самым распространенным преступлением в России остается кража
Самым распространенным преступлением в России остается кража
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек
В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной

204
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной

В России зафиксировано 10 городов-миллионников с высокими показателями нераспроданного жилья — это вдвое больше, чем годом ранее. К концу 2025 года в зоне риска затоваривания рынка жилья оказались Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь, Волгоград. К такому выводу пришли аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру», изучив рынок на основе данных ЕИСЖС.

Согласно исследованию, которое есть у «Известий», девелоперы в значительной части этих городов строят больше жилья, чем способны продать. В перспективе это может привести к проблемам с наполнением эскроу-счетов и, как следствие, к повышенной стоимости обслуживания проектного финансирования.

«По состоянию на декабрь этого года в России нераспроданными остаются 81,7 млн кв. м строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м — это 68% от всего объема», — говорится в исследовании.

Показатель отношения распроданности к стройготовности жилья в среднем за год снизился на 7 п.п. — с 77 до 70%. Это та граница, переходить которую девелоперам нежелательно, отмечается в документе.

— Отношение распроданности возводимого жилья к его стройготовности показывает, успевают ли застройщики продавать возводимое ими жилье для минимизации затрат на обслуживание проектного финансирования. Госкорпорация «Дом.РФ» считает нормальным для рынка отношением распроданности к стройготовности в границах 70–80%. Дальнейшее снижение грозит тем, что у девелоперов могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов. То есть перестанет сходиться в плюс экономика проектов, — объяснил руководитель аналитического центра Ян Гравшин.

В исследовании отмечается, что в большинстве российских миллионников показатель отношения распроданности к стройготовности в 2025 году был ниже 70%. Шесть крупных городов находились за границей «безопасной зоны» и в 2024-м — это Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара. К концу 2025-го список пополнился еще пятью мегаполисами: Красноярском, Новосибирском, Пермью, Волгоградом и Тюменью (не миллионник).

О росте нераспроданного жилья говорится и в данных последнего квартального доклада ЦБ «О проектном финансировании строительства жилья в третьем квартале 2025 года». Согласно документу, за III квартал невостребованная площадь во всех заявленных проектах со счетами эскроу выросла на 1,9 млн кв. м, до 81 млн кв. м. При этом доля проданного жилья составляет 32% в строящемся жилье и 74% в завершенных объектах.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
353
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
521
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
725
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1547
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
779
Весь список