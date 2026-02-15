В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной

В России зафиксировано 10 городов-миллионников с высокими показателями нераспроданного жилья — это вдвое больше, чем годом ранее. К концу 2025 года в зоне риска затоваривания рынка жилья оказались Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь, Волгоград. К такому выводу пришли аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру», изучив рынок на основе данных ЕИСЖС.

Согласно исследованию, которое есть у «Известий», девелоперы в значительной части этих городов строят больше жилья, чем способны продать. В перспективе это может привести к проблемам с наполнением эскроу-счетов и, как следствие, к повышенной стоимости обслуживания проектного финансирования.

«По состоянию на декабрь этого года в России нераспроданными остаются 81,7 млн кв. м строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м — это 68% от всего объема», — говорится в исследовании.

Показатель отношения распроданности к стройготовности жилья в среднем за год снизился на 7 п.п. — с 77 до 70%. Это та граница, переходить которую девелоперам нежелательно, отмечается в документе.

— Отношение распроданности возводимого жилья к его стройготовности показывает, успевают ли застройщики продавать возводимое ими жилье для минимизации затрат на обслуживание проектного финансирования. Госкорпорация «Дом.РФ» считает нормальным для рынка отношением распроданности к стройготовности в границах 70–80%. Дальнейшее снижение грозит тем, что у девелоперов могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов. То есть перестанет сходиться в плюс экономика проектов, — объяснил руководитель аналитического центра Ян Гравшин.

В исследовании отмечается, что в большинстве российских миллионников показатель отношения распроданности к стройготовности в 2025 году был ниже 70%. Шесть крупных городов находились за границей «безопасной зоны» и в 2024-м — это Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара. К концу 2025-го список пополнился еще пятью мегаполисами: Красноярском, Новосибирском, Пермью, Волгоградом и Тюменью (не миллионник).

О росте нераспроданного жилья говорится и в данных последнего квартального доклада ЦБ «О проектном финансировании строительства жилья в третьем квартале 2025 года». Согласно документу, за III квартал невостребованная площадь во всех заявленных проектах со счетами эскроу выросла на 1,9 млн кв. м, до 81 млн кв. м. При этом доля проданного жилья составляет 32% в строящемся жилье и 74% в завершенных объектах.