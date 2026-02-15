Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 16 февраля в Самаре ночью -3,-5°С, днем -1,+1°С. На дорогах гололедица.
16 февраля в регионе ветренно, мокрый снег, местами метель, гололед, до -3°С
Занятие прошло на городской Аллее Славы. Здесь среди прочих героев Чапаевска похоронен воин-интернационалист, полковник милиции в отставке Виктор Киргинцев.
В Чапаевске для воспитанников школы - интерната провели Урок мужества
Самым распространенным преступлением в России остается кража
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами

В Самарской области через неделю будут действовать коррективы на пригородных пассажирских железнодорожных маршрутах.

«В связи с производственной необходимостью производится замена подвижного состава „Ласточка“ (ЭС2Г) на ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении 21,22 и 23 февраля», — сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской компании».

Итак, по данным СППК, заменены будут следующие составы:

  • поезд № 7141 Самара (отправление 07:30) — Сызрань-1 (прибытие 09:11);

  • поезд № 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07);

  • поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07);

  • поезд № 7130/7129 Тольятти (20:56) — Новокуйбышевская (23:17).

Скоростные электрички «Ласточка» меняли на другие составы и в начале февраля, на два дня. Такие же корректировки были назначены на 11–12 февраля и 14–15 февраля . Во всех случаях представители СППК объясняли замену производственной необходимостью, пишет 63.ру. 

