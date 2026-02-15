В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами

В Самарской области через неделю будут действовать коррективы на пригородных пассажирских железнодорожных маршрутах.

«В связи с производственной необходимостью производится замена подвижного состава „Ласточка“ (ЭС2Г) на ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении 21,22 и 23 февраля», — сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской компании».

Итак, по данным СППК, заменены будут следующие составы:

поезд № 7141 Самара (отправление 07:30) — Сызрань-1 (прибытие 09:11);

поезд № 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07);

поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07);

поезд № 7130/7129 Тольятти (20:56) — Новокуйбышевская (23:17).

Скоростные электрички «Ласточка» меняли на другие составы и в начале февраля, на два дня. Такие же корректировки были назначены на 11–12 февраля и 14–15 февраля . Во всех случаях представители СППК объясняли замену производственной необходимостью, пишет 63.ру.