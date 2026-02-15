В Сергиевском районе 74-летний мужчина спровоцировал ДТП с пострадавшей

14 февраля на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадало 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 12:45 в Сергиевском районе. 74-летний мужчина, управляя автомобилем LADA 212140, двигался по ул. Г. Михайловского в направлении автодороги «Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба». В пути следования, на 1 км, указанной автодороги, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков и совершил столкновение с автомобилем Opel Insignia, под управлением 32-летней женщины, двигающейся по автодороге «Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба» в направлении ул. Г. Михайловского. Водитель иномарки госпитализирована.