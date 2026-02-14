В Тольятти Лада врезалась в КАМАЗ

В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств. 13 февраля в 13:35, 67-летний водитель автомобиля Lada Kalina, осуществляя движение со стороны ул. Индустриальной, в районе дома № 173 по ул. Васильевской, на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю КАМАЗ, под управлением 54-летнего водителя, который двигался по главной дороге в направлении ул. Кунеевской. Пострадавший водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

13 февраля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.