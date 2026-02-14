Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»
Победителем произвольной программы среди мужчин стал Михаил Шайдоров из Казахстана, второе место занял японец Юма Кагияма, третье место присвоено японцу Сюну Сато.
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде 13 февраля
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
в России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Тольятти Лада врезалась в КАМАЗ

218
В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств. 13 февраля в 13:35,  67-летний  водитель автомобиля Lada Kalina, осуществляя движение со стороны ул. Индустриальной, в районе дома № 173 по ул. Васильевской, на нерегулируемом перекрестке,  при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю КАМАЗ, под управлением 54-летнего водителя, который двигался по главной дороге в направлении ул. Кунеевской. Пострадавший водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение. Ему рекомендовано  амбулаторное лечение.

13 февраля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали  10  человек.

Теги: ДТП

В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
460
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
611
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1236
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
724
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
613
