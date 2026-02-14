Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»

14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».

Приветствуя участников, врио заместителя Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев отметил, что «Лыжня России» стала замечательной традицией. Она объединяет всех поклонников лыжного спорта – любителей и профессионалов.

«Отрадно, что в этом году самый массовый лыжный старт России выпал на 14 февраля, ведь именно в этот день в 1972 году на Олимпиаде в Саппоро советская сборная вырвала победу в лыжной эстафете 4х10 км и навсегда вписала этот триумф в историю мирового спорта. Важно, что «Лыжня России» с каждым годом наращивает свой потенциал, вовлекая в свои ряды новых приверженцев активного образа жизни разных возрастов и профессий. И сегодня в Самарской области на старт вышли порядка 8 000 лыжников, любителей здорового образа жизни, ребят, которые только делают свои первые шаги в спорте. Очень здорово, что этот спортивный праздник всё больше становится семейным. Занимайтесь спортом! Любите спорт! И будьте здоровы!», - сказал Дмитрий Яковлев.

В числе участников «Лыжни России» - начинающие лыжники, школьники, студенты, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, а также спортсмены сборной Самарской области по лыжным гонкам.

Дети, юноши и девушки, мужчины и женщины встали сегодня на лыжи в массовом забеге на 3 км и спортивных забегах на 5 и 10 км

Красочный праздник спорта и здорового образа жизни, выступления творческих коллективов, мастер-классы по ГТО и гонкам дронов, патриотические выставки, полевая кухня, сувенирная продукция всем участникам и медали победителям - все это было сегодня на «Чайке»!

Фото: минспорта СО