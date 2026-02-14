На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»

14 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся арт-променад «Путь любви» (16+), приуроченный ко Дню всех влюблённых. Мероприятие состоялось перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить». 16+

В начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра.

Во время арт-променада зрители прошли по знаковым театральным пространствам, попали за кулисы и увидели репетицию балета «Крылья. Время любить», а также на каждой локации сделали памятные фото.

Финалом мероприятия стала творческая встреча с хореографом, балетмейстером-постановщиком спектакля Александрой Тихомировой и презентация её книги «Время любить».

Вместе с автором и артистами балета Софьей Тумановой и Денисом Мазановым, которые также приняли участие в беседе, зрители размышляли о природе любви, хрупкости и силе партнёрства, о том, как личные отношения находят отражение в сценическом взаимодействии.

На встрече Александра Тихомирова призналась, что невозможно ставить спектакль, если в нём нет частички её собственной души, иначе сцена превращается в обман. Говоря о книге, хореограф отметила, что мысль её создания появилась давно и стала естественным продолжением внутреннего творческого диалога. Александра Тихомирова поделилась, что стихи помогали другим людям пережить непростые моменты и приносили ощущение поддержки.

В книгу вошли личные размышления, эмоции и переживания автора – всё то, что когда-то было «выплеснуто» на бумагу и теперь обрело самостоятельную жизнь. В завершении мероприятия каждый участник получил книгу с подписью автора.

Арт-променад стал особым форматом театрального общения со зрителем. Поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра объединило слово, движение и личный диалог об искусстве и чувствах.

После творческой встречи зрители отправились на просмотр балета-предания «Крылья. Время любить» – спектакля, в котором пластика и музыка соединяются с вечной темой любви, доверия и внутренней свободы. Арт-променад «Путь любви» стал не только праздничным событием, но и редкой возможностью увидеть театр изнутри и почувствовать его живое дыхание.

Фото: Анна Рубакова/ САТОБ