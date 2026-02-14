Я нашел ошибку
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»
Победителем произвольной программы среди мужчин стал Михаил Шайдоров из Казахстана, второе место занял японец Юма Кагияма, третье место присвоено японцу Сюну Сато.
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде 13 февраля
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
в России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
В России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
14 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся арт-променад «Путь любви» (16+), приуроченный ко Дню всех влюблённых. Мероприятие состоялось перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить». 16+
В начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
Во время арт-променада зрители прошли по знаковым театральным пространствам, попали за кулисы и увидели репетицию балета «Крылья. Время любить», а также на каждой локации сделали памятные фото. 
Финалом мероприятия стала творческая встреча с хореографом, балетмейстером-постановщиком спектакля Александрой Тихомировой и презентация её книги «Время любить». 
Вместе с автором и артистами балета Софьей Тумановой и Денисом Мазановым, которые также приняли участие в беседе, зрители размышляли о природе любви, хрупкости и силе партнёрства, о том, как личные отношения находят отражение в сценическом взаимодействии. 
На встрече Александра Тихомирова призналась, что невозможно ставить спектакль, если в нём нет частички её собственной души, иначе сцена превращается в обман. Говоря о книге, хореограф отметила, что мысль её создания появилась давно и стала естественным продолжением внутреннего творческого диалога. Александра Тихомирова поделилась, что стихи помогали другим людям пережить непростые моменты и приносили ощущение поддержки. 
В книгу вошли личные размышления, эмоции и переживания автора – всё то, что когда-то было «выплеснуто» на бумагу и теперь обрело самостоятельную жизнь. В завершении мероприятия каждый участник получил книгу с подписью автора.
Арт-променад стал особым форматом театрального общения со зрителем. Поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра объединило слово, движение и личный диалог об искусстве и чувствах. 
После творческой встречи зрители отправились на просмотр балета-предания «Крылья. Время любить» – спектакля, в котором пластика и музыка соединяются с вечной темой любви, доверия и внутренней свободы. Арт-променад «Путь любви» стал не только праздничным событием, но и редкой возможностью увидеть театр изнутри и почувствовать его живое дыхание.

 

Фото: Анна Рубакова/ САТОБ

