Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде 13 февраля

Российский фигурист Петр Гуменник выступил в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Италии. Его выступление состоялось в пятницу, 13 февраля. Спортсмен соревновался в нейтральном статусе, без национальной символики, под 13-м номером. Он вошел в третью разминочную группу и вышел на лед в 23:13 мск. По результатам соревнований Гуменник занял шестое место, пишут "Известия".

Победителем произвольной программы среди мужчин стал Михаил Шайдоров из Казахстана, второе место занял японец Юма Кагияма, третье место присвоено японцу Сюну Сато.

Фото: pxhere.com