Студенты отделения сольного хорового народного пения Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова приняли участие в открытии Года единства народов России на прямой линии с Президентом РФ.

В Самаре дали официальный старт Году единства народов России — масштабной общенациональной инициативе, объявленной Президентом Владимиром Путиным. Торжественное мероприятие, приуроченное также к 175-летию Самарской губернии, стало ярким символическим актом, подчеркивающим силу многонационального единства региона.

На площадке многофункционального молодежного центра Самарской области прошло прямое включение с марафоном «Россия — семья семей» Российского общества «Знание». Молодые люди из самарских учебных заведений разных национальностей, представители национальных культурных объединений Самарской области в режиме он-лайн приняли участие во Всероссийском марафоне.

Фото: минкульт СО