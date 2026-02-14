Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»
Победителем произвольной программы среди мужчин стал Михаил Шайдоров из Казахстана, второе место занял японец Юма Кагияма, третье место присвоено японцу Сюну Сато.
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде 13 февраля
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
в России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
В России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре дали официальный старт Году единства народов России

191
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России

Студенты отделения сольного хорового народного пения Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова приняли участие в открытии Года единства народов России на прямой линии с Президентом РФ.

В Самаре дали официальный старт Году единства народов России — масштабной общенациональной инициативе, объявленной Президентом Владимиром Путиным. Торжественное мероприятие, приуроченное также к 175-летию Самарской губернии, стало ярким символическим актом, подчеркивающим силу многонационального единства региона.

На площадке многофункционального молодежного центра Самарской области прошло прямое включение с марафоном «Россия — семья семей» Российского общества «Знание». Молодые люди из самарских учебных заведений разных национальностей, представители национальных культурных объединений Самарской области в режиме он-лайн приняли участие во Всероссийском марафоне.

 

Фото:   минкульт СО

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
14 февраля 2026, 17:14
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина. Закон
19
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
14 февраля 2026, 16:22
На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам... Общество
126
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
14 февраля 2026, 14:51
Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный... Общество
208
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
460
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
611
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1236
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
724
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
613
Весь список