Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»
Победителем произвольной программы среди мужчин стал Михаил Шайдоров из Казахстана, второе место занял японец Юма Кагияма, третье место присвоено японцу Сюну Сато.
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде 13 февраля
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
В России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»
211
14 февраля в Чапаевске пройдет фестиваль моды

14 февраля состоится V Всероссийский фестиваль­-конкурс театров моды и студий костюма "Лаборатория моды" (6+). Коллекции одежды привезут из 11 регионов.

Конкурс существует с 2017 года, за это время он перерос рамки регионального мероприятия и получил всероссийский статус. Партнером проекта является ассоциация детских творческих объединений "Золотая игла" (Москва).

В этом сезоне в "Лаборатории моды" участвуют 35 коллективов из 11 регионов – от Алтайского края до Санкт-Петербурга. Организаторы рассмотрели около 300 заявок. Самарскую область представят 12 муниципалитетов. Кроме того, команды из других субъектов РФ могут показать свои коллекции одежды в заочном формате.

Программу фестиваля расширили. В число традиционных коллективных и индивидуальных номинаций вошли "Костюм – реальность", "Костюм – художественная идея", "Этностиль", "Играем в моду", "Дебют", "Классическое дефиле" и другие. В этом году к ним добавили конкурсы "Мастерская кукол", "Юный парикмахер" и "Мастер макияжа".

Открытие фестиваля пройдет в субботу в 11 часов в Доме культуры имени Чапаева. Гостей ждут показы одежды, выставки фоторабот и авторских кукол, интерактивные площадки, мастер-классы и ярмарка украшений ручной работы.

В состав жюри войдут деятели культуры, педагоги, модельеры, в том числе эксперты национального конкурса "Золотая игла". Среди них – фотограф Юлия Дорофеева, директор чапаевской школы искусств № 2, хореограф Ольга Моторина, дизайнер Зоя Семкина, пишет 450Медиа.

