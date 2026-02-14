14 февраля в Чапаевске пройдет фестиваль моды

14 февраля состоится V Всероссийский фестиваль­-конкурс театров моды и студий костюма "Лаборатория моды" (6+). Коллекции одежды привезут из 11 регионов.

Конкурс существует с 2017 года, за это время он перерос рамки регионального мероприятия и получил всероссийский статус. Партнером проекта является ассоциация детских творческих объединений "Золотая игла" (Москва).



В этом сезоне в "Лаборатории моды" участвуют 35 коллективов из 11 регионов – от Алтайского края до Санкт-Петербурга. Организаторы рассмотрели около 300 заявок. Самарскую область представят 12 муниципалитетов. Кроме того, команды из других субъектов РФ могут показать свои коллекции одежды в заочном формате.



Программу фестиваля расширили. В число традиционных коллективных и индивидуальных номинаций вошли "Костюм – реальность", "Костюм – художественная идея", "Этностиль", "Играем в моду", "Дебют", "Классическое дефиле" и другие. В этом году к ним добавили конкурсы "Мастерская кукол", "Юный парикмахер" и "Мастер макияжа".



Открытие фестиваля пройдет в субботу в 11 часов в Доме культуры имени Чапаева. Гостей ждут показы одежды, выставки фоторабот и авторских кукол, интерактивные площадки, мастер-классы и ярмарка украшений ручной работы.



В состав жюри войдут деятели культуры, педагоги, модельеры, в том числе эксперты национального конкурса "Золотая игла". Среди них – фотограф Юлия Дорофеева, директор чапаевской школы искусств № 2, хореограф Ольга Моторина, дизайнер Зоя Семкина, пишет 450Медиа.