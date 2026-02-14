Я нашел ошибку
В Самаре на станции метро «Театральная» завершили устройство жёсткого основания
В Самаре на станции метро «Театральная» завершили устройство жёсткого основания
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
Игры для пар и лепестки роз: что жители Самары покупают к 14 февраля
Игры для пар и лепестки роз: что жители Самары покупают к 14 февраля
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
В Жигулёвске задержали подозреваемого в совершении четырех краж из одного и того же магазина
В Жигулёвске задержали подозреваемого в совершении четырех краж из одного и того же магазина
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Детская Новая волна – 2026»
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Детская Новая волна – 2026»
"Индекс блинов" перед Масленицей снизился на 6%
"Индекс блинов" перед Масленицей снизился на 6%
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре на станции метро «Театральная» завершили устройство жёсткого основания

55
В Самаре на станции метро «Театральная» завершили устройство жёсткого основания

В Самаре строители закончили один из важных этапов на станции метро «Театральная» — уложили жёсткое основание в левом тоннеле. В региональном минстрое рассказали, что сейчас на объекте трудится больше 275 человек.

Работы не останавливаются ни днём ни ночью: метростроевцы монтируют пути, укрепляют своды и тянут инженерные сети.

Пока идёт стройка под землёй, наверху уже думают, как вернуть город к нормальной жизни. В 2026 году обещают открыть и привести в порядок все улицы рядом с метро. Тогда по Галактионовской снова запустят трамваи — как раньше, пишет Самара-МК.

В Самаре предложили добавить железнодорожный вокзал в маршрут социального такси
13 февраля 2026, 13:51
В Самаре предложили добавить железнодорожный вокзал в маршрут социального такси
Социальным такси можно добраться до медучреждений, школ, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. Транспорт
347
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026, 13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
Для удобства участников соревнований 14 февраля со всеми видами льгот будут организованы рейсы по укороченному автобусному маршруту № 50у. Транспорт
715
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
07 февраля 2026, 13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
На данный момент полностью завершена самая сложная часть — проходка тоннелей. Сейчас строители обустраивают основание для будущих путей. Транспорт
1140
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
447
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
582
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1193
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
711
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
592
