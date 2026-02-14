В Самаре на станции метро «Театральная» завершили устройство жёсткого основания

В Самаре строители закончили один из важных этапов на станции метро «Театральная» — уложили жёсткое основание в левом тоннеле. В региональном минстрое рассказали, что сейчас на объекте трудится больше 275 человек.

Работы не останавливаются ни днём ни ночью: метростроевцы монтируют пути, укрепляют своды и тянут инженерные сети.

Пока идёт стройка под землёй, наверху уже думают, как вернуть город к нормальной жизни. В 2026 году обещают открыть и привести в порядок все улицы рядом с метро. Тогда по Галактионовской снова запустят трамваи — как раньше, пишет Самара-МК.