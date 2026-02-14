Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки

Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян под видом "курьерской доставки" и стали использовать личные данные "отправителей", сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Мошенники обновили старую схему с фейковой курьерской доставкой и сделали её эмоциональнее. Теперь они пишут или звонят не просто так, а якобы от имени ваших родственников... Чтобы это выглядело правдоподобно, аферисты заранее узнают личные данные ваших близких: имена, фамилии, город, иногда даже фото из соцсетей", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Как пояснили в профильном управлении ГУМВД, аферисты таким образом пытаются получить sms-код, доступ к аккаунту на Госуслугах, данные карт и счетов, а также персональные данные.

Это может позволить им не только оформить кредиты и перевести деньги со счетов, но и включить данные жертвы мошенничества в свои новые схемы, пишет РИА Новости.

Полиция Петербурга советует игнорировать тех "курьеров", которые инициируют переписку и просят что‑то оплатить или подтвердить. В случае, если посылка от "родственника", нужно узнать у него, так ли это.

"Помните: настоящая доставка никогда не просит коды из sms и не требует входа на Госуслуги для получения посылки", – рекомендует кибер-полиция.