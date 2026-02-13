В Тольятти жертвой телефонных аферистов стал мужчина 1970 года рождения

Ему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сообщил, будто его сбережения пытаются похитить. Чтобы «обезопасить» средства, звонивший убедил тольяттинца срочно перевести все накопления на некий «резервный счет».

Испугавшись за деньги, мужчина выполнил указания и лишился более 1 миллиона рублей. Позже он связался с банком, куда, как ему объяснили, ушли переводы, но там о поступлении средств ничего не знали и подтвердили: это была мошенническая схема.

После этого потерпевший сразу же обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.