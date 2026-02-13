Я нашел ошибку
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Жители Поволжья наиболее активно следят за решениями ЦБ по ключевой ставке

Жители Поволжья наиболее активно следят за решениями ЦБ по ключевой ставке

По данным исследования тематического поиска Яндекса по финансам об ожиданиях накануне первого в году заседания Банка России по ключевой ставке, большинство россиян (71%) так или иначе следят за решениями регулятора: около трети (32%) делают это целенаправленно и регулярно, еще 39% обращают внимание на тему время от времени, когда она звучит в новостях. Доля тех, кто регулярно следит за ставкой, выше среди мужчин (35% против 30% среди женщин) и среди людей старше 55 лет (39%).

В ПФО за решениями Банка России по ключевой ставке следят 76% опрошенных: 40% делают это регулярно, 36% — время от времени. 18% знают о теме в общих чертах, но специально не следят, и лишь 7% – почти не интересуются, что стало минимальным показателем среди всех округов.

Каждый второй россиянин (49%) считает, что уровень ключевой ставки существенно влияет на его личные финансы. 44% опрошенных связывают возможные изменения своих финансовых планов непосредственно с ближайшим решением Банка России по ключевой ставке. Влияние ставки на личные финансы как незначительное чаще всего отмечают именно в ПФО — 49%, тогда как говорят о существенном влиянии лишь 38%, еще 13% почти не ощущают его.

Ожидания по решению ЦБ разделились между тремя сценариями

На вопрос о том, как изменится ключевая ставка после первого в году заседания, ответы россиян распределились почти поровну между тремя вариантами: 30% ожидают снижения, 29% — повышения, 24% — сохранения ставки без изменений. В возрастном разрезе молодые люди 18–24 лет чаще ожидают повышения (42%), тогда как в возрастной группе старше 55 лет чаще ждут снижения (35%).

Если говорить о прогнозах, наиболее распространённое ожидание — движение в пределах 0,6–1,0 п.п. — так ответили 38% участников. Четверть предполагают более консервативное изменение на 0,5 п.п. или меньше. Сценарии с широким диапазоном выбирают реже: 18% — 1,1–2,0 п.п., 10% — 2,0 п.п. и более. 

В ожидании первого заседания ЦБ в этом году жители ПФО распределяются между тремя прогнозными сценариями без ярко выраженного лидера: 30% ждут снижения, 28% — повышения, 29% — сохранения без изменений. Среди тех, кто ожидает изменения, больше трети (35%) называют шаг 0,6–1,0 п.п., четверть опрошенных (25%) — 0,5 п.п. или меньше, почти столько же (24%) — 1,1–2,0 п.п., каждый десятый (10%) — 2,0 п.п. и более. 

Решение по ставке чаще ведёт к пересмотру стратегии сбережений, чем к новым займам

Для 44% россиян ближайшее решение ЦБ потенциально станет поводом пересмотреть финансовые планы. Среди возможных действий в горизонте 1–2 месяцев наиболее частыми ответами стали пересмотр инструментов сбережения (37%), сокращение долговой нагрузки (31%) и увеличение доли накоплений (28%). В ответах россиян старше 45 лет пересмотр вкладов и инвестиций встречается заметно чаще (47%), а среди молодежи 25–34 лет выше готовность взять кредит или рассрочку на крупную покупку (25%).

Около четверти россиян допускают перенос крупной покупки, а 12% рассматривают рефинансирование кредита или ипотеки. Некоторые, напротив, готовы ускорить крупные траты за счет кредита или рассрочки (16%).

Среди жителей ПФО решение по ставке связывают со своими ближайшими планами 44% респондентов, 27% не ожидают влияния, 29% затрудняются ответить.

