Жители Поволжья наиболее активно следят за решениями ЦБ по ключевой ставке

По данным исследования тематического поиска Яндекса по финансам об ожиданиях накануне первого в году заседания Банка России по ключевой ставке, большинство россиян (71%) так или иначе следят за решениями регулятора: около трети (32%) делают это целенаправленно и регулярно, еще 39% обращают внимание на тему время от времени, когда она звучит в новостях. Доля тех, кто регулярно следит за ставкой, выше среди мужчин (35% против 30% среди женщин) и среди людей старше 55 лет (39%).



В ПФО за решениями Банка России по ключевой ставке следят 76% опрошенных: 40% делают это регулярно, 36% — время от времени. 18% знают о теме в общих чертах, но специально не следят, и лишь 7% – почти не интересуются, что стало минимальным показателем среди всех округов.

Каждый второй россиянин (49%) считает, что уровень ключевой ставки существенно влияет на его личные финансы. 44% опрошенных связывают возможные изменения своих финансовых планов непосредственно с ближайшим решением Банка России по ключевой ставке. Влияние ставки на личные финансы как незначительное чаще всего отмечают именно в ПФО — 49%, тогда как говорят о существенном влиянии лишь 38%, еще 13% почти не ощущают его.

Ожидания по решению ЦБ разделились между тремя сценариями

На вопрос о том, как изменится ключевая ставка после первого в году заседания, ответы россиян распределились почти поровну между тремя вариантами: 30% ожидают снижения, 29% — повышения, 24% — сохранения ставки без изменений. В возрастном разрезе молодые люди 18–24 лет чаще ожидают повышения (42%), тогда как в возрастной группе старше 55 лет чаще ждут снижения (35%).

Если говорить о прогнозах, наиболее распространённое ожидание — движение в пределах 0,6–1,0 п.п. — так ответили 38% участников. Четверть предполагают более консервативное изменение на 0,5 п.п. или меньше. Сценарии с широким диапазоном выбирают реже: 18% — 1,1–2,0 п.п., 10% — 2,0 п.п. и более.

В ожидании первого заседания ЦБ в этом году жители ПФО распределяются между тремя прогнозными сценариями без ярко выраженного лидера: 30% ждут снижения, 28% — повышения, 29% — сохранения без изменений. Среди тех, кто ожидает изменения, больше трети (35%) называют шаг 0,6–1,0 п.п., четверть опрошенных (25%) — 0,5 п.п. или меньше, почти столько же (24%) — 1,1–2,0 п.п., каждый десятый (10%) — 2,0 п.п. и более.

Решение по ставке чаще ведёт к пересмотру стратегии сбережений, чем к новым займам

Для 44% россиян ближайшее решение ЦБ потенциально станет поводом пересмотреть финансовые планы. Среди возможных действий в горизонте 1–2 месяцев наиболее частыми ответами стали пересмотр инструментов сбережения (37%), сокращение долговой нагрузки (31%) и увеличение доли накоплений (28%). В ответах россиян старше 45 лет пересмотр вкладов и инвестиций встречается заметно чаще (47%), а среди молодежи 25–34 лет выше готовность взять кредит или рассрочку на крупную покупку (25%).

Около четверти россиян допускают перенос крупной покупки, а 12% рассматривают рефинансирование кредита или ипотеки. Некоторые, напротив, готовы ускорить крупные траты за счет кредита или рассрочки (16%).

Среди жителей ПФО решение по ставке связывают со своими ближайшими планами 44% респондентов, 27% не ожидают влияния, 29% затрудняются ответить.