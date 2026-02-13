Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самарской области пройдут очные финалы олимпиады «Я – профессионал» по двум направлениям

129
В Самарской области пройдут очные финалы олимпиады «Я – профессионал» по двум направлениям

14 и 15 февраля состоятся первые очные финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Самарской области в субботу участники будут состязаться по двум направлениям: «Социология» и «Экономика».

Проведение масштабных интеллектуальных состязаний в Самаре подчеркивает ее значимость как одного из ключевых научно-образовательных центров страны. Участники получат возможность не только побороться за победу, но и познакомиться с местной академической средой и карьерными перспективами.

«Важно, что очные финалы проходят на базе ведущих академических центров, которые задают высокую планку профессиональных стандартов. В Самаре площадкой заключительных этапов выступит Самарский государственный университет. Это позволит студентам не только Самарской области, но и других регионов включиться в решение задач федерального уровня», – считает генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В Самарской области по направлению «Экономика» допуск к заключительному этапу получили 14 человек, по направлению «Социология» – 12.

«Очные финалы – это не просто соревнования, а уникальный шанс для студентов «примерить» на себя другой регион и вуз. Участник может выбрать площадку в своем городе или отправиться в тот регион, где мечтает строить будущее: учиться в магистратуре, развивать карьеру. Так олимпиада становится мостом между талантами и возможностями по всей стране. В этом году одним из таких центров притяжения снова станет Самарская область», – рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап IX сезона продлится до апреля 2026 года. Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты смогут претендовать на денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

