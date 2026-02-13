В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет игра спонтанного рисования

15 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» художница Мария Армен проведет игру парного спонтанного рисования «По любви» (18+). Вход свободный.

Игра приурочена ко Дню всех влюбленных и выставке «По ту сторону райского сада» (16+). Одна из работ Марии Армен в экспозиции («Квартира №9») посвящена отсутствию страха чистого листа. Именно с этой позиции участники будут подходить к рисункам.

- Мне нравится проводить игры по рисованию, потому что художники, к сожалению, чаще всего работают в уединенном сосредоточении. У музыкантов есть джемы, импровизации, а художникам так часто не хватает рисовальных тусовок, - говорит Мария Армен.

Мероприятие рассчитано не только на художников. Принять участие может любой желающий. После игры пройдет обсуждение работ.

15 февраля 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)