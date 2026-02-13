В Самарской области 49 групп детсадов увеличили время работы

В феврале 2026 года в детских садах Самарской области открылись 49 дополнительных дежурных групп. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В 24 группах рабочий день теперь длится до 20:00, а в 25 — до 21:00. Изменения сделали с учетом опроса родителей и потребностей работающих мам и пап.

Детские сады должны внести изменения в коллективные договоры и внутренние правила, чтобы гибкий график был удобен и для родителей, и для воспитателей, не превышал норм рабочего времени.

Губернатор отметил, что в регионе работают более 800 дошкольных учреждений, где трудятся свыше 25 тысяч специалистов и воспитываются более 122 тысяч детей, пишет Самара-МК.