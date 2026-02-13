11 предприятий Самары отправятся в Иркутск с межрегиональной бизнес-миссией

Она будет проходить с 16 по 20 февраля и позволит самарским предпринимателям найти новых партнеров. О программе предстоящей бизнес-миссии и в целом о формате рассказала первый заместитель главы города Юлия Ашуркова во время прямого эфира в Госпаблике администрации города Самары.

Предприниматели примут участие в «Бирже контактов» (B2B-переговоры) с коллегами из Иркутской области и посетят ведущие предприятия региона. Также запланировано заключение ряда соглашений.

Отметим, что бизнес-миссии проходят в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2026-2030 годы. Принять в них участие может любой предприниматель Самары. Для этого нужно обратиться в Департамент туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары по телефону: 8 (846) 332-36-98 или в Самарский бизнес-инкубатор (ул. Главная, 3, тел. 8 (846) 207-55-45).

Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в Госпаблике администрации города по ссылке https://vk.com/video-74315431_456244572.