14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина

Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Отмечать День святого Валентина собираются лишь 12% самарцев. Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 19%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше — только 6%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 8%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 17%.

Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди горожан, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (26%). Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.

На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.

Время проведения: 9—10 февраля 2026 года

