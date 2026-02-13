россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений

Уже совсем скоро 14 февраля, когда множество пар отправится на свидание. Поэтому, в преддверии Дня всех влюбленных Финуслуги решили опросить более 1000 россиян об их финансовых «красных флагах» на первом свидании, а также о заветных вопросах про деньги, которые они задали бы в первую очередь потенциальным возлюбленным.

Платить должен мужчина

Большинство опрошенных мужчин (52%) заявили, что платить за ужин на свидании должны именно они. Процент сторонников «старой школы» растет вместе с возрастом: если среди граждан обоих полов от 18 до 24 лет за оплату счета мужчиной однозначно выступило только 32%, то среди тех, кому за 35 лет, таких стабильно больше половины. Мужчины чаще (52%), чем женщины (45%), не поддерживают раздельной оплаты, а еще 10% отметили, что, если визави сообщит о таком желании, они и вовсе могут отказаться от предстоящего свидания.

В том, что на первом свидании каждый должен платить за себя, уверено 26% опрошенных, но большинство из них уточнили, что такие моменты нужно заблаговременно обговаривать. Еще 17% придерживаются мнения, что платить должен тот, кто позвал.

Оплата ужина не гарантирует второго свидания, но повышает его вероятность. Так, более 40% женщин и мужчин согласились с тем, что, скорее всего, повторят встречу, если их спутник или спутница настоит на оплате счета, другие же 40% не считают это поводом для нового свидания, если человек им не понравился.

Финансовые вопросы на свидании

Отношение к деньгам часто становится «красным флагом» для начала отношений. При этом большинство россиян (40% опрошенных) оттягивают разговор о величине дохода и карьере до вступления в отношения. Здесь мужчины чаще женщин (55 против 44%) выступают за то, чтобы «вскрыть карты» только после начала романа или даже после вступления в брак.

Еще 30% респондентов считают, что задавать такие вопросы раньше третьего свидания неприлично, и только 20% уверены, что завести тему о доходах и работе нужно на первом же свидании, чтобы сразу обозначить приоритеты.

Среди всех финансовых вопросов россияне в первую очередь хотели бы узнать друг у друга о готовности разделять материальную ответственность за благополучие семьи, а также о наличии и об уровне долгов. Особенно вопрос о готовности к материальной ответственности за детей беспокоит женщин. Уровень дохода партнера у россиян стоит на третьем месте, причем заметно больше остальных он беспокоит молодежь от 18 до 24 лет. Меньше всего граждан волнует вопрос наличия автомобиля у спутника или его готовность оформлять на возлюбленного совместное имущество.

При этом если на свидании мужчин больше отпугивает хвастовство дамы своими дорогими вещами, то женщин оттолкнет, если партнер много жалуется на нехватку денег, не имеет работы и отказывается ее искать.

Мужчины больше переживают, если у партнерши финансовое положение выше, чем у них. Женщины же больше заинтересованы в информации о наличии у спутников кредитов и алиментов, их чаще смущают непосильные долги. При том и те, и те опасаются людей с лудоманией или сильной склонностью к финансовым рискам.

Богатые хотят равных партнеров

Именно граждане с зарплатой от 300 000 рублей и выше чаще других респондентов считают «красным флагом», если доходы спутника ниже. Их также отталкивает отсутствие желания у партнера искать работу или нести финансовую ответственность за семью. Кроме того, именно эта часть респондентов больше остальных выступает за необходимость обсуждать связанные с зарплатой и карьерными амбициями вопросы прямо на первом свидании.

Большинство граждан с зарплатой от 700 000 рублей заявили, что перед принятием решения о вступлении в брак обсуждали или намерены обсудить с партнером его кредитную историю. Они также меньше остальных заинтересованы отвечать за долги своих возлюбленных и почти в 90% случаев считают общими только те кредиты, что взяты совместно.

В ходе опроса респондентам был также задан вопрос о желаемой зарплате своих спутников, и здесь средние требования к женщинам примерно в три раза ниже, чем к мужчинам.

Так, большинство женщин (37% опрошенных) хотят, чтоб их мужчина зарабатывал от 150 000 рублей в месяц. Мужчины в большинстве своем (27%) сообщили, что им бы хотелось, чтобы женщина зарабатывала хотя бы 50 000 рублей в месяц, либо (еще 27%) признались, что для них неважен уровень зарплаты возлюбленной.

О респондентах

В исследовании приняло участие более 1000 россиян от 18 лет, где наиболее представленными группами были граждане 25–34 (21%) и 35–44 (25%) лет. Среди опрошенных 80% сообщили, что состоят в отношениях, в браке — половина из них. Согласно данным, 75% трудоустроены, 12% временно не работают, 11% на пенсии, 2% — в процессе обучения.