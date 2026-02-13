россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений

151
россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений

Уже совсем скоро 14 февраля, когда множество пар отправится на свидание. Поэтому, в преддверии Дня всех влюбленных Финуслуги решили опросить более 1000 россиян об их финансовых «красных флагах» на первом свидании, а также о заветных вопросах про деньги, которые они задали бы в первую очередь потенциальным возлюбленным.

Платить должен мужчина

Большинство опрошенных мужчин (52%) заявили, что платить за ужин на свидании должны именно они. Процент сторонников «старой школы» растет вместе с возрастом: если среди граждан обоих полов от 18 до 24 лет за оплату счета мужчиной однозначно выступило только 32%, то среди тех, кому за 35 лет, таких стабильно больше половины. Мужчины чаще (52%), чем женщины (45%), не поддерживают раздельной оплаты, а еще 10% отметили, что, если визави сообщит о таком желании, они и вовсе могут отказаться от предстоящего свидания.

В том, что на первом свидании каждый должен платить за себя, уверено 26% опрошенных, но большинство из них уточнили, что такие моменты нужно заблаговременно обговаривать. Еще 17% придерживаются мнения, что платить должен тот, кто позвал.

Оплата ужина не гарантирует второго свидания, но повышает его вероятность. Так, более 40% женщин и мужчин согласились с тем, что, скорее всего, повторят встречу, если их спутник или спутница настоит на оплате счета, другие же 40% не считают это поводом для нового свидания, если человек им не понравился.

Финансовые вопросы на свидании

Отношение к деньгам часто становится «красным флагом» для начала отношений. При этом большинство россиян (40% опрошенных) оттягивают разговор о величине дохода и карьере до вступления в отношения. Здесь мужчины чаще женщин (55 против 44%) выступают за то, чтобы «вскрыть карты» только после начала романа или даже после вступления в брак.

Еще 30% респондентов считают, что задавать такие вопросы раньше третьего свидания неприлично, и только 20% уверены, что завести тему о доходах и работе нужно на первом же свидании, чтобы сразу обозначить приоритеты.

Среди всех финансовых вопросов россияне в первую очередь хотели бы узнать друг у друга о готовности разделять материальную ответственность за благополучие семьи, а также о наличии и об уровне долгов. Особенно вопрос о готовности к материальной ответственности за детей беспокоит женщин. Уровень дохода партнера у россиян стоит на третьем месте, причем заметно больше остальных он беспокоит молодежь от 18 до 24 лет. Меньше всего граждан волнует вопрос наличия автомобиля у спутника или его готовность оформлять на возлюбленного совместное имущество.

При этом если на свидании мужчин больше отпугивает хвастовство дамы своими дорогими вещами, то женщин оттолкнет, если партнер много жалуется на нехватку денег, не имеет работы и отказывается ее искать.

Мужчины больше переживают, если у партнерши финансовое положение выше, чем у них. Женщины же больше заинтересованы в информации о наличии у спутников кредитов и алиментов, их чаще смущают непосильные долги. При том и те, и те опасаются людей с лудоманией или сильной склонностью к финансовым рискам.

Богатые хотят равных партнеров

Именно граждане с зарплатой от 300 000 рублей и выше чаще других респондентов считают «красным флагом», если доходы спутника ниже. Их также отталкивает отсутствие желания у партнера искать работу или нести финансовую ответственность за семью. Кроме того, именно эта часть респондентов больше остальных выступает за необходимость обсуждать связанные с зарплатой и карьерными амбициями вопросы прямо на первом свидании.

Большинство граждан с зарплатой от 700 000 рублей заявили, что перед принятием решения о вступлении в брак обсуждали или намерены обсудить с партнером его кредитную историю. Они также меньше остальных заинтересованы отвечать за долги своих возлюбленных и почти в 90% случаев считают общими только те кредиты, что взяты совместно.

В ходе опроса респондентам был также задан вопрос о желаемой зарплате своих спутников, и здесь средние требования к женщинам примерно в три раза ниже, чем к мужчинам.

Так, большинство женщин (37% опрошенных) хотят, чтоб их мужчина зарабатывал от 150 000 рублей в месяц. Мужчины в большинстве своем (27%) сообщили, что им бы хотелось, чтобы женщина зарабатывала хотя бы 50 000 рублей в месяц, либо (еще 27%) признались, что для них неважен уровень зарплаты возлюбленной.

О респондентах

В исследовании приняло участие более 1000 россиян от 18 лет, где наиболее представленными группами были граждане 25–34 (21%) и 35–44 (25%) лет. Среди опрошенных 80% сообщили, что состоят в отношениях, в браке — половина из них. Согласно данным, 75% трудоустроены, 12% временно не работают, 11% на пенсии, 2% — в процессе обучения.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
13 февраля 2026, 13:40
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Общество
110
Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной
13 февраля 2026, 11:48
Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной
При этом почти половина из них готова играть в любимую игру партнера, даже если она им не интересна. Общество
171
Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты
13 февраля 2026, 10:51
Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты
В случае введения четырехдневки самым удобным графиком соискатели Самарской области чаще всего называют «сжатую неделю» — четыре рабочих дня по 10... Общество
191
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
Весь список