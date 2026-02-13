Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной

176
Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной


Магазин приложений RuStore провел опрос* среди читателей Hi-Tech Mail, чтобы выяснить, готовы ли россияне играть в видеоигры вместе с партнером.

Совместный гейминг — скорее исключение, чем правило

Результаты показали: большинство пар (59%) никогда не играют в видеоигры вместе. Лишь для 8% респондентов совместный гейминг стал привычным досугом, еще 17% делают это редко, но хотели бы чаще.

При этом потенциальный интерес значительно выше: 36% участников опроса с удовольствием проводили бы вместе время за играми. Еще 15% признались, что им это интересно, но вторая половина идею не разделяет. Категорически против такого досуга высказались 31% опрошенных.

Компромиссы ради любви

Ради отношений геймеры готовы идти на уступки: почти половина (43%) согласны играть даже в нелюбимую игру, если это важно для партнера. Тогда как для 29% принципиально самим выбрать игру.

Жанровые предпочтения партнера важны для 41% респондентов. Чаще всего встречаются поклонники сюжетных игр, MMORPG, шутеров, а также MOBA и гача-проектов.

Процесс важнее результата

Главным фактором, который объединяет пару, 53% респондентов назвали сам процесс игры. Для 32% важнее общение во время игры, а не итоговый результат. Совместные победы имеют значение для 7% опрошенных.

Хорошая новость: конфликты из-за игр возникают редко. 76% пар не сталкиваются с ссорами на этой почве, у 20% разногласия случаются изредка, и лишь 4% спорят довольно часто. Когда конфликты все же возникают, причинами обычно становятся разный уровень опыта (37%) и чрезмерные эмоции во время игры (27%).

«Совместные игры все чаще воспринимаются не как соревнование, а как форма общения и совместного досуга. Для большинства пользователей важны не жанры или результаты, а комфорт и эмоциональная вовлеченность партнера, что делает совместный гейминг еще одним способом укрепления отношений», — отмечает главный редактор RuStore Варвара Юмина.
 

*Опрос проводился в январе 2026 года среди пользователей портала Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 4 тыс. человек из разных регионов России.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
13 февраля 2026, 13:40
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Общество
95
россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений
13 февраля 2026, 12:58
Россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений
В том, что на первом свидании каждый должен платить за себя, уверено 26% опрошенных, но большинство из них уточнили, что такие моменты нужно заблаговременно... Общество
139
Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты
13 февраля 2026, 10:51
Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты
В случае введения четырехдневки самым удобным графиком соискатели Самарской области чаще всего называют «сжатую неделю» — четыре рабочих дня по 10... Общество
187
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
Весь список