Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной



Магазин приложений RuStore провел опрос* среди читателей Hi-Tech Mail, чтобы выяснить, готовы ли россияне играть в видеоигры вместе с партнером.



Совместный гейминг — скорее исключение, чем правило



Результаты показали: большинство пар (59%) никогда не играют в видеоигры вместе. Лишь для 8% респондентов совместный гейминг стал привычным досугом, еще 17% делают это редко, но хотели бы чаще.



При этом потенциальный интерес значительно выше: 36% участников опроса с удовольствием проводили бы вместе время за играми. Еще 15% признались, что им это интересно, но вторая половина идею не разделяет. Категорически против такого досуга высказались 31% опрошенных.



Компромиссы ради любви



Ради отношений геймеры готовы идти на уступки: почти половина (43%) согласны играть даже в нелюбимую игру, если это важно для партнера. Тогда как для 29% принципиально самим выбрать игру.



Жанровые предпочтения партнера важны для 41% респондентов. Чаще всего встречаются поклонники сюжетных игр, MMORPG, шутеров, а также MOBA и гача-проектов.



Процесс важнее результата



Главным фактором, который объединяет пару, 53% респондентов назвали сам процесс игры. Для 32% важнее общение во время игры, а не итоговый результат. Совместные победы имеют значение для 7% опрошенных.



Хорошая новость: конфликты из-за игр возникают редко. 76% пар не сталкиваются с ссорами на этой почве, у 20% разногласия случаются изредка, и лишь 4% спорят довольно часто. Когда конфликты все же возникают, причинами обычно становятся разный уровень опыта (37%) и чрезмерные эмоции во время игры (27%).



«Совместные игры все чаще воспринимаются не как соревнование, а как форма общения и совместного досуга. Для большинства пользователей важны не жанры или результаты, а комфорт и эмоциональная вовлеченность партнера, что делает совместный гейминг еще одним способом укрепления отношений», — отмечает главный редактор RuStore Варвара Юмина.



*Опрос проводился в январе 2026 года среди пользователей портала Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 4 тыс. человек из разных регионов России.