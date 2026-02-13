Названа любимая начинка россиян для блинов

Сметана остается безусловным лидером среди начинок для блинов — ее предпочитает почти треть жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса Россельхозбанка, в котором приняли участие более 2 тысяч человек (результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости).

За сметану отдали голоса 31% респондентов. На втором месте — сгущенное молоко (20%), замыкает тройку лидеров красная икра (13%). Далее следуют мясо (8%), варенье и джемы (7%). По 6% участников выбрали блины с рыбой или вовсе без начинки. Реже всего россияне едят блины с творогом (5%) и медом (4%).

Подавляющее большинство опрошенных предпочитают тонкие классические блины. Для 19% вкус важнее формата, а 6% любят пышные и сытные варианты. Мини-блины и блин-роллы остаются нишевыми.

Несмотря на растущий интерес к здоровому питанию, 42% россиян заявили, что для них важнее сохранить традиционный вкус, чем снижать калорийность. Еще треть в праздники о калориях просто не задумываются. Лишь 17% стараются готовить более легкие версии блинов, а 8% иногда заменяют часть ингредиентов.