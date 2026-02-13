Я нашел ошибку
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Названа любимая начинка россиян для блинов

Сметана остается безусловным лидером среди начинок для блинов — ее предпочитает почти треть жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса Россельхозбанка, в котором приняли участие более 2 тысяч человек (результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости).

За сметану отдали голоса 31% респондентов. На втором месте — сгущенное молоко (20%), замыкает тройку лидеров красная икра (13%). Далее следуют мясо (8%), варенье и джемы (7%). По 6% участников выбрали блины с рыбой или вовсе без начинки. Реже всего россияне едят блины с творогом (5%) и медом (4%).

Подавляющее большинство опрошенных предпочитают тонкие классические блины. Для 19% вкус важнее формата, а 6% любят пышные и сытные варианты. Мини-блины и блин-роллы остаются нишевыми.

Несмотря на растущий интерес к здоровому питанию, 42% россиян заявили, что для них важнее сохранить традиционный вкус, чем снижать калорийность. Еще треть в праздники о калориях просто не задумываются. Лишь 17% стараются готовить более легкие версии блинов, а 8% иногда заменяют часть ингредиентов.

Каждый третий самарец (35%) мечтает об увеличении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет
13 февраля 2026, 09:18
Любопытно, что закрыть ипотеку как можно раньше стремится только 3% респондентов. Еще 17% назвали оптимальным сроком выплаты ипотечного кредита период от 10 до 20... Строительство и Недвижимость
Яндекс Маркет выяснил, что самарцы считают важным при выборе ПВЗ
11 февраля 2026, 13:26
По мнению большинства опрошенных (88%), приятная обстановка в ПВЗ, состояние помещения и отсутствие очередей важнее, чем сроки доставки заказа. Общество
18% самарцев считают, что менять работу нужно как можно реже
11 февраля 2026, 09:49
Какой перерыв в работе заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста? 41% представителей работодателей ответили: более года без уважительных причин. Общество
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
