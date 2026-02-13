Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
180
Проект «Посади лес» Движения ЭКА запускает ежегодную акцию «Лес вместо носков» и предлагает необычный подарок для мужчин ко Дню защитника Отечества — сертификат на посадку дерева. Вместо привычных носков и сувениров можно подарить вклад в восстановление лесов: деревья будут высажены весной силами волонтёров проекта в одном из регионов России.

Сертификат можно кастомизировать — выбрать дизайн, подходящий случаю, и написать на нем свои пожелания. После того, как деревья будут посажены, владельцу сертификата на почту придут фотографии и координаты участка, где растет саженец в его честь.

«Мы все знаем, как выглядят типичные подарки на 23 февраля, и как быстро о них забывают. Сертификат на посадку дерева — это что-то новое и личное, не очередная формальность. Такой подарок действительно запоминается и вызывает тёплые эмоции», — подчеркнул координатор проекта «Посади лес» Алексей Колмаков.

Сертификат оформляется на любое количество деревьев. Также в него можно добавить один или два года агротехнических уходов. Их проводят опытные лесничие, чтобы молодые саженцы лучше приживались: первые годы после их посадки — самые важные.

Оформить сертификат на дерево в подарок мужчинам можно на сайте https://posadiles.ru/certificate/.

Справочная информация:

 

«Посади лес» — это краудфандинговая площадка, где каждый желающий может внести взнос на посадку деревьев и таким образом лично поучаствовать в восстановлении лесов, не выходя из дома. За 10 лет работы проекта высажено более 4,6 миллиона деревьев в 58 регионах России и в Казахстане. Благодаря этим акциям восстановлено свыше 1 600 гектаров леса. 

Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
