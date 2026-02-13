Проект «Посади лес» Движения ЭКА запускает ежегодную акцию «Лес вместо носков» и предлагает необычный подарок для мужчин ко Дню защитника Отечества — сертификат на посадку дерева. Вместо привычных носков и сувениров можно подарить вклад в восстановление лесов: деревья будут высажены весной силами волонтёров проекта в одном из регионов России.

Сертификат можно кастомизировать — выбрать дизайн, подходящий случаю, и написать на нем свои пожелания. После того, как деревья будут посажены, владельцу сертификата на почту придут фотографии и координаты участка, где растет саженец в его честь.

«Мы все знаем, как выглядят типичные подарки на 23 февраля, и как быстро о них забывают. Сертификат на посадку дерева — это что-то новое и личное, не очередная формальность. Такой подарок действительно запоминается и вызывает тёплые эмоции», — подчеркнул координатор проекта «Посади лес» Алексей Колмаков.

Сертификат оформляется на любое количество деревьев. Также в него можно добавить один или два года агротехнических уходов. Их проводят опытные лесничие, чтобы молодые саженцы лучше приживались: первые годы после их посадки — самые важные.

Оформить сертификат на дерево в подарок мужчинам можно на сайте https://posadiles.ru/certificate/.

Справочная информация:

«Посади лес» — это краудфандинговая площадка, где каждый желающий может внести взнос на посадку деревьев и таким образом лично поучаствовать в восстановлении лесов, не выходя из дома. За 10 лет работы проекта высажено более 4,6 миллиона деревьев в 58 регионах России и в Казахстане. Благодаря этим акциям восстановлено свыше 1 600 гектаров леса.